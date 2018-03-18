Митингующие разбирают конструкции в центре Киева: есть фото и видео

Участники марша "Движения новых сил" начали разбирать металлические конструкции на Майдане Независимости.

В воскресенье, 18 марта, в Киеве на Майдане Независимости собрались участники акции "Движения новых сил" на акцию с требованием принять новый закон о выборах и с требованием об отставке Президента Украины Петра Порошенко.

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На площади в Киеве собралось около 1-1,5 тысячи человек. После акции они планируют отправиться с Европейской площади в имение Порошенко в Козине.

Участники марша держат баннеры с перечеркнутыми лицами Порошенко и Путина. Кроме того, мужчины начали разбирать металлические конструкции, установленные на Майдане, которые сбрасывают в кучу. Есть информация, что нескольких человек задержали правоохранители.

Митингующие на Майдане Независимости разбирают конструкции, которые были установлены, чтобы помешать митингу,

– пишет журналист Богдан Кутепов.