Прошивка MIUI 10 уже доступна для восьми смартфонов Xiaomi: перечень моделей

6 июля новая прошивка от Xiaomi MIUI 10 уже доступна для скачивания. Да, ее уже можно установить на 8 самых популярных смартфонов компании.

Об этом сообщает akket.com.

Так, новую операционную систему MIUI 10 можно установить на следующие модели смартфонов:

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Mi 6; Mi 5; Mi Mix; Mi Mix 2; Mi Mix 2S; Mi Note 2; Redmi Note 5 (Note 5 Pro); Redmi S2.

Поэтому владельцы этих смартфонов могут обновить прошивку, просто подсоединившись к Wi-Fi, если раньше эти устройства уже были обновлены на тестовую сборку операционной системы, или же установить прошивку через fastboot.

Как известно, Xiaomi презентовала новую прошивку 31 мая. MIUI 10 можно будет установить на более чем 30 смартфонах из разных ценовых категорий.

Прошивка MIUI 10 предусматривает повышение скорости работы смартфонов Xiaomi, а также их автономности. Кроме того, появился новый интерфейс, стилизованный под операционную систему Android P от компании Google.

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