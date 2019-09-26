Між двома фронтами: що означають для України політичні баталії в США? – Der Tagesspiegel

Уряд України потребує підтримки обох політичних сторін у США. Досі йому вдавалося балансуватись поміж ними.

"Мовчання – золото", – схоже, що саме таким було досі політичне гасло українського президента Володимира Зеленського. В той час як в Вашингтоні все більш загострювався конфлікт навколо його телефонної розмови з президентом США Дональдом Трампом. Тепер Зеленський в кулуарах Генеральної асамблеї ООН та безпосередньо напередодні своєї зустрічі з Трампом все ж таки висловився. Він заявив журналістам, що не дозволяє нікому тиснути на себе – окрім свого шестирічного сина. Розмова з Трампом була "приватною та довірливою".

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"Українська криза"

Втім, наскільки небезпечною є ситуація для цієї східноєвропейської країни насправді, визначив у середу Павло Клімкін, донедавна – міністр закордонних справ України:"Ми потрапили поміж два фронти", – підбив він в радіопередачі підсумок щодо конфлікту між демократами та республіканцями в США. "Як це все називається?" – спитав політик і сам собі відповів: "Це "українська криза" – незважаючи на те, що йдеться при цьому взагалі не про Україну". Ситуація для його країни "не катастрофічна, але дуже важка".

Україна потребує Сполучених Штатів, вони є її найважливішим стратегічним партнером у військовому конфлікті з Росією. Якщо новому українському президентові Володимиру Зеленському вдасться відновити процес переговорів про завершення війни на Сході України цієї осені, то підтримка цих важких переговорів з Вашингтону буде ключовою.

Напряму включеними в так званий "нормандський формат" є Німеччина та Франція. Хоча Київ і розцінює їх, як чесних посередників, але водночас багато хто сумнівається, що президент Еммануель Макрон чи федеральна канцлерка Анґела Меркель можуть здійснювати масивний тиск на російського президента Володимира Путіна. Стратегічний інтерес у добрих стосунках з Росією є приорітетним.

З огляду на США, було б замало, якби Київ робив ставку лише на президента Трампа та республіканців. Не слід гратися також і з симпатіями демократів, адже Конгрес також вирішує, яку фінансову підтримку отримає Україна. Лише цього року американська допомога складатиме приблизно 700 мільйонів доларів. Досі Києву непогано вдавалося зберігати баланс між політичними таборами у Вашингтоні. В одному українська влада та опозиція згодні між собою: в нинішній ситуації це – найважливіша задача.

Автор:Франк Геролд

Джерело: Der Tagesspiegel

Переклад для 24 каналу: Борис Немировський

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