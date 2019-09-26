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      Між двома фронтами: що означають для України політичні баталії в США? – Der Tagesspiegel

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      Демократи VS Республіканці: як Україні утримати баланс між політичними сторонами
      Демократи VS Республіканці: як Україні утримати баланс між політичними сторонами / Сайт президента

      Уряд України потребує підтримки обох політичних сторін у США. Досі йому вдавалося балансуватись поміж ними.

      "Мовчання – золото", – схоже, що саме таким було досі політичне гасло українського президента Володимира Зеленського. В той час як в Вашингтоні все більш загострювався конфлікт навколо його телефонної розмови з президентом США Дональдом Трампом. Тепер Зеленський в кулуарах Генеральної асамблеї ООН та безпосередньо напередодні своєї зустрічі з Трампом все ж таки висловився. Він заявив журналістам, що не дозволяє нікому тиснути на себе – окрім свого шестирічного сина. Розмова з Трампом була "приватною та довірливою".

      Цікаво: Розмова Трампа та Зеленського: які наслідки для України

      "Українська криза"

      Втім, наскільки небезпечною є ситуація для цієї східноєвропейської країни насправді, визначив у середу Павло Клімкін, донедавна – міністр закордонних справ України:"Ми потрапили поміж два фронти", – підбив він в радіопередачі підсумок щодо конфлікту між демократами та республіканцями в США. "Як це все називається?" – спитав політик і сам собі відповів: "Це "українська криза" – незважаючи на те, що йдеться при цьому взагалі не про Україну". Ситуація для його країни "не катастрофічна, але дуже важка".

      Україна потребує Сполучених Штатів, вони є її найважливішим стратегічним партнером у військовому конфлікті з Росією. Якщо новому українському президентові Володимиру Зеленському вдасться відновити процес переговорів про завершення війни на Сході України цієї осені, то підтримка цих важких переговорів з Вашингтону буде ключовою.

      Напряму включеними в так званий "нормандський формат" є Німеччина та Франція. Хоча Київ і розцінює їх, як чесних посередників, але водночас багато хто сумнівається, що президент Еммануель Макрон чи федеральна канцлерка Анґела Меркель можуть здійснювати масивний тиск на російського президента Володимира Путіна. Стратегічний інтерес у добрих стосунках з Росією є приорітетним.

      З огляду на США, було б замало, якби Київ робив ставку лише на президента Трампа та республіканців. Не слід гратися також і з симпатіями демократів, адже Конгрес також вирішує, яку фінансову підтримку отримає Україна. Лише цього року американська допомога складатиме приблизно 700 мільйонів доларів. Досі Києву непогано вдавалося зберігати баланс між політичними таборами у Вашингтоні. В одному українська влада та опозиція згодні між собою: в нинішній ситуації це – найважливіша задача.

      Автор:Франк Геролд 
      Джерело: Der Tagesspiegel
      Переклад для 24 каналу: Борис Немировський

      До теми: Скандальна розмова Трампа та Зеленського: що показала стенограма

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      Автор: Борис Немировский, Мировые Медиа
      Теги: Новости политики Новости Украины Публикации Дональд Трамп Зеленский в США Владимир Зеленский Владимир Путин Телефонный разговор Зеленского и Трампа Нормандский формат
      Источник: Der Tagesspiegel
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