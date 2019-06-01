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      Між вироком та примиренням: як медіація може врятувати неповнолітніх

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      "Програма відновлення для неповнолітніх, які є підозрюваними у вчинені злочину"
      "Програма відновлення для неповнолітніх, які є підозрюваними у вчинені злочину" / Canadian Coalition for the Rights of Children

      Сьогодні, 1 червня, відзначають Всесвітній день захисту дітей. Про права тих, хто сам не може за себе постояти, говоритимуть по всьому світу. Тим часом, ми у Фундації DEJURE прагнемо, щоб система правосуддя була дружньою до неповнолітніх щодня.

      У День захисту дітей розповідаємо історію хлопця, який прийняв участь у "Програмі відновлення для неповнолітніх, які є підозрюваними у вчинені злочину", і пишемо про те, чому дітям, які вперше скоїли злочини невеликої та середньої тяжкості, замість реального вироку необхідно давати другий шанс.

      Згідно з офіційною статистикою правоохоронних органів, переважну більшість злочинів скоюють діти, які у буквальному сенсі слів живуть на межі. Коли таких неповнолітніх затримують, родини або не цікавляться їх подальшою долею, або цікавляться, але не мають грошей на приватних адвокатів. Тоді у справу вступають працівники Регіональних центрів з надання безоплатної вторинної правової допомоги.

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      В такому центрі у Донецькій та Запорізькій областях працює і Оксана Константинова. Нещодавно адвокатка пройшла спеціальний тренінг для медіаторів, і тепер застосовує свої знання на практиці. З міркувань безпеки, ми не називаємо справжнього імені її неповнолітнього клієнта, але у подробицях розповімо суть справи, де, завдяки "Програмі відновлення для неповнолітніх, які є підозрюваними у вчинені злочину" хлопець з Донеччини отримав шанс на нормальне життя.

      Отже, у березні 2019 року Регіональний центр з надання безоплатної вторинної правової допомоги у Донецькій та Запорізькій областях отримав від прокуратури першу заяву про участь у вказаній програмі. Неповнолітнього жителя Донецької області підозрювали у вчиненні злочину, передбаченого ч. 2 ст. 185 КК України – "крадіжка, вчинена повторно або за попередньою змовою групою осіб". Посередником (медіатором) між обвинуваченим та потерпілою стороною стала Оксана Константинова, яка вирішила застосувати відновне, а не каральне правосуддя.

      Медіаторка ретельно дослідила матеріали справи, поспілкувалася з обвинуваченим і виявила, що хлопець, фактично, є єдиним годувальником у багатодітній родині. Підліток зізнався, що разом із дорослим знайомим вкрав із подвір'я старенької жінки металобрухт, щоб продати його, а на виручені кошти відремонтувати моторолер. Сім'я хлопця мешкала у сільській місцевості, де у господарстві щодня необхідний власний транспорт.

      На спільній зустрічі з жінкою хлопець щиро розкаявся у скоєному. Потерпіла, почувши його історію, не просто пробачила підлітка, а ще й почала перейматися його подальшим працевлаштуванням. Хлопець не лише відшкодував шкоду, а й, згідно з досягнутими між сторонами домовленостями, впродовж квітня двічі на тиждень допомагав потерпілій поратись по господарству, а жінка, у свою чергу, ділилась з ним своїм життєвим досвідом, проводила профілактичні бесіди. Вона хотіла відсторонити його від впливу старших друзів, які намовили хлопця на злочин.

      Примирення сторін та відшкодування шкоди є підставою для звільнення неповнолітнього від кримінальної відповідальності. Тож суддя, який розглядатиме справу, матиме всі підстави не відправляти хлопця у колонію. Та найголовніше, що підліток в процесі медіації зміг усвідомити, до яких наслідків призвели його дії, і виправитися в своїх очах, очах потерпілої, мешканців громади.

      Крім цього хлопця у проекті "Програма відновлення неповнолітніх" уже прийняли участь, щонайменше, 15 неповнолітніх. Про це повідомив заступник директора Координаційного центру з надання правової допомоги Олександра Баранова. Всіх 15-х звинувачували у злочинах невеликої та середньої тяжкості, які були скоєні вперше.

      Участь у програмі, як стверджує Олександр Баранов, у тому числі, надає можливість потерпілій стороні зустрітися з підозрюваним, зрозуміли мотив скоєння правопорушення і пробачити по-справжньому, а не тільки на папері.

      Успішними, – каже Баранов, – ми називаємо кейси, де сторони уклали угоду про застосування Програми відновлення для неповнолітніх, які є підозрюваними у вчиненні злочину та після виконання угоди регіональний центр з надання правової допомоги передав інформацію щодо результатів участі неповнолітнього у Програмі відновлення для неповнолітніх до прокуратури. Участь у Програмі відновлення для неповнолітніх, дає можливість ресоціалізувати неповнолітнього, можливість відновитися йому у суспільстві, у тому числі завдяки психологам, які долучені до Програми.

      Детальніше про пілотний проект "Програма відновлення для неповнолітніх, які є підозрюваними у вчиненні злочину" та описаний успішний кейс читайте тут.

      Нагадаємо, пілотний проект "Програма відновлення для неповнолітніх, які є підозрюваними у вчиненні злочину" діє у Донецькій, Одеській, Львівській, Луганській, Миколаївській та Харківській областях. Він впроваджується Міністерством юстиції України, Генеральною прокуратурою України на базі системи надання безоплатної правової допомоги за підтримки UNICEF в Україні.

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      Автор: Фундация DEJURE
      Теги: Публикации Новости Украины Новости политики Судьи Дети Дети и несовершеннолетние
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