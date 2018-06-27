Мясники Франции просят защиты: известна причина

Французская федерация мясников просит правительство Франции предоставить ее членам полицейскую защиту от веганов и их "физических, вербальных и нравственных" атак. По этому поводу глава ассоциации Жан-Франсуа Гиар написал открытое письмо властям.

Об этом сообщает BBC.

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Глава ассоциации Жан-Франсуа Гиар написал открытое письмо властям. Мясники, в частности, просят вмешаться министра внутренних дел Франции Жерара Коллома.

"Веганы закидывают камнями мясные лавки, рисуют граффити на витринах и используют другие формы вандализма, чтобы пропагандировать свою философию. Они хотят навязать абсолютному большинству людей свой образ жизни, или даже свою идеологию", – написал Гиар.

Во Франции вегетарианцы и веганы составляют лишь небольшую часть населения: проведенный в 2016 году опрос показал, что мясо в пищу не употребляют около 3% французов.