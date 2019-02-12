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      Мэй будет просить парламент Великобритании о дополнительном времени для переговоров по Brexit

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      Тереза Мэй
      Тереза Мэй / 24 Канал

      Выступая в парламенте во вторник, ожидается, что британский премьер-министер попросит у депутатов дать ей еще несколько недель для того, чтобы попытаться добиться от Брюсселя изменений в соглашении по Brexit. Мэй надеется отсрочить дату голосования до 27 февраля.

      Газета The Daily Telegraph сообщила, что Тереза Мэй должна заявить во вторник в Палате общин британского парламента, о том, что она исключает возможность того, что после выхода из ЕС Великобритания останется частью европейского таможенного союза.

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      Именно такое требование выдвигает оппозиционная Лейбористская партия, как условие для оказания поддержки правительства. С помощью такого обещания Мэй попытается успокоить евроскептиков и таким образом получить дополнительное время на переговоры с Брюсселем.

      Сначала повторное голосование британского парламента по соглашению с ЕС было запланировано на 14 февраля. Однако теперь, Мэй надеется отсрочить дату голосования до 27 февраля. В то же время британский премьер может пообещать депутатам, что они снова получат возможность вносить поправки в билль о Brexit, частью которого и является соглашение с ЕС.

      Ряд членов британского кабмина начинают подозревать Мэй в том, что она специально затягивает дату парламентского голосования. План премьера, считают они, состоит в том, чтобы провести голосование вплотную к запланированной на 29 марта даты Brexit, когда у депутатов останется по сути лишь два выхода – поддержать соглашение в представленном виде или готовиться к выходу страны из ЕС по жесткому сценарию, то есть без соглашения вовсе.

      Какая реакция Евросоюза? Стоит обратить внимание на то, что позиция Евросоюза остается неизменной. Главный спикер ЕС по вопросам Brexit Мишель Барнье в своем недавнем заявлении повторил, что Евросоюз не намерен заново обсуждать условия 585-страничного соглашения, достигнутого в 2018 году.

      Почему парламент не устраивает соглашение по Brexit? Британский парламент вообще отказывается голосовать за документ том виде, который он имеет сегодня. Условия выхода из ЕС не такие, какими их хотелось бы видеть. Хотя самой Терезе Мэй они по душе, потому что именно она о них и договаривалась. Члены правительства даже угрожают массовыми отставками. Депутаты требуют от кабинета Мэй заставить ЕС пойти на уступки, по спорному механизма "бекстоп", который должен уберечь от появления жесткой границы на острове Ирландия.

      Коротко о том, что сейчас происходит с Brexit:

      Что надо знать о Brexit?Это выход Великобритании из состава ЕС. Референдум по этому вопросу состоялся 23 июня 2016. За выход из Евросоюза проголосовали 51,9% подданных, за то, чтобы остаться в составе ЕС высказались 48,1% лиц, принявших участие в волеизъявлении.

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      Теги: Новости политики Европа Великобритания Евросоюз Brexit Тереза Мэй
      Источник: 24 Канал
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