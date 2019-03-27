Мэй обещает уйти в отставку, если парламент поддержит ее версию соглашения о Brexit

Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй заявила, что уйдет в отставку перед следующим раундом переговоров с Евросоюзом относительно Brexit. Случится это, если парламент поддержит соглашение Мэй о выходе Британии из ЕС.

"Я готова оставить эту работу раньше, чем я планировала, чтобы сделать так, как будет лучше для страны и партии", – сказала Мэй, но точной даты не назвала.

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“I am prepared to leave this job earlier than I intended in order to do what is right for our country and our party" - UK PM Theresa May confirms she will quit if her #Brexit deal is passedhttps://t.co/Y8RyOLP74J pic.twitter.com/3Qslw9A2I1 — BBC Breaking News (@BBCBreaking) 27 марта 2019 г.

"Насколько я помню, она сказала, что не останется на посту на следующую фазу переговоров, то есть только ее соглашение о выходе из ЕС одобрят, она уступит место кому-то другому", – рассказал BBC участник встречи депутат Джеймс Карлідж.

22 марта Евросоюз решил перенести Brexit на 22 мая, если на следующей неделе парламент Великобритании одобрит двустороннее соглашение. Если парламент не поддержит соглашение между ЕС и Британией, то выход страны из ЕС произойдет раньше – 12 апреля.

Почему Британия так долго не может выйти из ЕС?

Сначала правительству и парламенту Британии не понравились условия выхода из ЕС, о которых договорилась Мэй с Европарламентом. Поэтому они отклонили первую сделку по Brexit. Британии пришлось бы взять на себя финансовые обязательства по 74 европейским учреждениям. Тогда возник вопрос о выходе Британии из ЕС без соглашения. Но тогда на головы британцев обрушились бы проблемы экспорта в страны ЕС, движения финансов, пересечения границы с ЕС, условий пребывания там британских граждан.

После этого Мэй так и не представила ни одного "плана Б". А парламент Британии проголосовал за поправку, которая исключает Brexit без соглашения с Брюсселем. Тогда также проголосовали и против переноса даты выхода страны из ЕС с 29 марта на конец 2019 года. Мэй поехала договариваться о новом соглашении с ЕС, однако палата общин парламента Великобритании 12 марта дважды отклонила соглашение о выходе страны из ЕС.

20 марта Мэй заявила, что готова отложить Brexit, но не дольше, чем на три месяца, до 30 июня. Впрочем, в Евросоюзе решили дать стране время только до 22 мая. И при одном условии: если британский парламент до конца следующей недели наконец одобрит соглашение о Brexit. Соглашение заключается в том, как страна будет сотрудничать с ЕС после выхода из объединения. Если же соглашение не одобрят, то Британии придется покинуть ЕС к середине апреля.

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“I am prepared to leave this job earlier than I intended in order to do what is right for our country and our party" - UK PM Theresa May confirms she will quit if her #Brexit deal is passedhttps://t.co/Y8RyOLP74J pic.twitter.com/3Qslw9A2I1 — BBC Breaking News (@BBCBreaking) 27 марта 2019 г.

"Наскільки я пам'ятаю, вона сказала, що не залишиться на посаді на наступну фазу переговорів, тобто щойно її угоду про вихід з ЄС схвалять, вона поступиться місцем комусь іншому", – розповів BBC учасник зустрічі депутат Джеймс Карлідж.

22 березня Євросоюз вирішив перенести Brexit на 22 травня, якщо наступного тижня парламент Великобританії схвалить двосторонню угоду. Якщо парламент не підтримає угоду між ЄС і Британією, то вихід країни з ЄС відбудеться раніше – 12 квітня.

Чому Британія так довго не може вийти з ЄС?

Спершу уряду та парламенту Британії не сподобались умови виходу з ЄС, про які домовилась Мей з Європарламентом. Тож вони відхилили першу угоду щодо Brexit. Британії довелося б узяти на себе фінансові зобов'язання щодо 74 європейських установ. Тоді виникло питання про вихід Британії з ЄС без угоди. Але тоді на голови британців обвалилися б проблеми експорту до країн ЄС, руху фінансів, перетину кордону з ЄС, умов перебування там британських громадян тощо.

Після цього Мей так і не представила жодного "плану Б". А парламент Британії проголосував за поправку, яка виключає Brexit без угоди з Брюсселем. Тоді також проголосували і проти перенесення дати виходу країни з ЄС з 29 березня на кінець 2019 року. Мей поїхала домовлятися про нову угоду з ЄС, проте палата громад парламенту Великобританії 12 березня двічі відхилила угоду про вихід країни з ЄС.

20 березня Мей заявила, що готова відкласти Brexit, але не довше, ніж на три місяці, до 30 червня. Втім у Євросоюзі вирішили дати країні час лише до 22 травня. І за однієї умови: якщо британський парламент до кінця наступного тижня нарешті схвалить угоду про Brexit. Угода полягає в тому, як країна співпрацюватиме з ЄС після виходу з об'єднання. Якщо ж угоду не схвалять, то Британії доведеться покинути ЄС до середини квітня.