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Мэйси Уильямс попрощалась со съемками "Игры престолов" жутким снимком

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Мэйси Уильямс попрощалась с "Игрой престолов"
Мэйси Уильямс попрощалась с "Игрой престолов" / winteriscoming.net

21-летняя киноактриса Мэйси Уильямс поддержала идею Эмилии Кларк и решила попрощаться со съемками культового фантастического сериала "Игра престолов".

Жуткое фото с кроссовками, заплямленими кровью со съемочной площадки, Мэйси опубликовала в своем Instagram.

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"До свидания Белфаст. До свидания Ария. До свидания "Игра престолов". Какая радость была у меня. Вот к чему пришли мои приключения", – говорится в прощальном сообщении Уильямс, посвященном сериалу. В трогательных слов исполнительница роли Арии Старк она добавила хэштеги со словами, что она "последняя женщина, которая устояла" и что она наконец будет спать следующие четыре года".


Мэйси Уильямс попрощалась с "Игрой престолов" интригующим фото

Фанаты откликнулись на ее публикацию и добавили, что с нетерпением ждут 8 финальный сезон сериала, и что они не могут поверить в конец истории о битве престолов и королевств. Другие сторонники добавляют, что она "проспойлерила" сериал или же вообще не понимают, что актриса хотела сказать этим снимком.

К слову, Мэйси Уильямс исполняла роль Арии Старк еще с 1 сезона "Игры престолов", с 2011 года. Во втором сезоне ленты телеканал HBO даже номинировал ее на "Лучшая актриса второго плана" и "Премию Эмми 2012".

Напомним, что голливудская актриса Эмилия Кларк, которая сыграла роль Дейенерис Таргариен в популярном сериале "Игра престолов", трогательно объявила об окончании съемок в саге. На своей Instagram-странице звезда отметила, что ее коллеги из сериала стали для нее семьей, поэтому Эмилия будет скучать за съемочным процессом.

Что такое "Игра престолов"? Фэнтезийный сериал создан на основе цикла романов "Песнь льда и пламени" телеканалом НВО. Хоть автор цикла Джордж Мартин начал писать первый роман в 1991 году, сериал вышел на экраны лишь спустя 20 лет – в 2011 году. Однако события саги уже обогнали сюжетные линии, которые описаны в книгах. Том шестой, седьмой и восьмой (последний) сезоны сериала базируются на черновиках книг, которые еще не появились на прилавках книжных магазинов.

Теги: LifeStyle Голливуд Кино Игра престолов
Источник: 24 Канал
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