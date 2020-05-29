Мэр Броваров назвал вероятные причины утренней перестрелки в городе

Утром 29 мая во Броварах Киевской области, произошла перестрелка с участием примерно ста человек, которые занимаются пассажирскими перевозкам. Мэр Броваров Игорь Сапожко заявил, что причиной перестрелки стала ситуация с распределением междугородних маршрутов, которые утверждает Киевская ОГА.

Местные власти Броваров неоднократно обращалась в область

Власти Броваров несколько раз обращалась к руководителю области и начальника управления инфраструктуры Киевской ОГА относительно ситуации с перевозками, написал в Фейсбуке мэр Броваров Игорь Сапожко.

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Мэр отметил, местные власти посылали в область официальные письма и обращения об утверждении нового экспресс-маршрута из Торгмашо до метро Лесная через Окружную дорогу.

И добавил, что в Киевской ОГА их игнорировали.

Считаю, что из-за отсутствия диалога между местными органами власти и областной администрацией, ситуация обострялась каждый день,

– написал Сапожко.

Мэр жалуется на отсутствие реакции Киевской ОГА

По словам городского главы, вместо того, чтобы решать вопросы, областная госадминистрация создала и утвердила другой маршрут, который полностью дублирует действующий.

А это, по мнению Сапожко, могло привести к конфликтам между перевозчиками.

Перестрелка в Броварах: коротко