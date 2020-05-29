Мэр Броваров назвал вероятные причины утренней перестрелки в городе
Утром 29 мая во Броварах Киевской области, произошла перестрелка с участием примерно ста человек, которые занимаются пассажирскими перевозкам. Мэр Броваров Игорь Сапожко заявил, что причиной перестрелки стала ситуация с распределением междугородних маршрутов, которые утверждает Киевская ОГА.
Местные власти Броваров неоднократно обращалась в область
Власти Броваров несколько раз обращалась к руководителю области и начальника управления инфраструктуры Киевской ОГА относительно ситуации с перевозками, написал в Фейсбуке мэр Броваров Игорь Сапожко.
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Мэр отметил, местные власти посылали в область официальные письма и обращения об утверждении нового экспресс-маршрута из Торгмашо до метро Лесная через Окружную дорогу.
И добавил, что в Киевской ОГА их игнорировали.
Считаю, что из-за отсутствия диалога между местными органами власти и областной администрацией, ситуация обострялась каждый день,
– написал Сапожко.
Мэр жалуется на отсутствие реакции Киевской ОГА
По словам городского главы, вместо того, чтобы решать вопросы, областная госадминистрация создала и утвердила другой маршрут, который полностью дублирует действующий.
А это, по мнению Сапожко, могло привести к конфликтам между перевозчиками.
Перестрелка в Броварах: коротко
- Утром 29 мая во Броварах произошла перестрелка между предпринимателями, которые занимаются пассажирскими перевозками, и нелегальными перевозчиками.
- В целом в ней приняли участие около 100 человек.
- Полиция задержала десятки людей, однако спецоперация продолжается.
- На месте происшествия правоохранители изъяли оружие.
- По меньшей мере три человека ранены, их госпитализировали.
- Во время одного из выстрелов пуля попала в окно дома, который расположен рядом.
- Министр внутренних дел Арсен Аваков назвал перестрелку эхом коррупции определения квот перевозчиков и привлечением банд в борьбу за маршруты перевозок.
- Журналист Дмитрий Гнап убежден, что конфликт можно было предотвратить. Ведь еще два дня назад местные жители жаловались на агрессивное поведение одного из перевозчиков.