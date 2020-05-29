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Мэр Броваров назвал вероятные причины утренней перестрелки в городе

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Стрельба в Броварах 29 мая 2020: мэр города назвал причины
Мэр Броваров назвал вероятные причины утренней перестрелки / Фейсбук Игоря Сапожко

Утром 29 мая во Броварах Киевской области, произошла перестрелка с участием примерно ста человек, которые занимаются пассажирскими перевозкам. Мэр Броваров Игорь Сапожко заявил, что причиной перестрелки стала ситуация с распределением междугородних маршрутов, которые утверждает Киевская ОГА.

Местные власти Броваров неоднократно обращалась в область

Власти Броваров несколько раз обращалась к руководителю области и начальника управления инфраструктуры Киевской ОГА относительно ситуации с перевозками, написал в Фейсбуке мэр Броваров Игорь Сапожко.

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Мэр отметил, местные власти посылали в область официальные письма и обращения об утверждении нового экспресс-маршрута из Торгмашо до метро Лесная через Окружную дорогу.

И добавил, что в Киевской ОГА их игнорировали.

Считаю, что из-за отсутствия диалога между местными органами власти и областной администрацией, ситуация обострялась каждый день,
– написал Сапожко.

Мэр жалуется на отсутствие реакции Киевской ОГА

По словам городского главы, вместо того, чтобы решать вопросы, областная госадминистрация создала и утвердила другой маршрут, который полностью дублирует действующий.

А это, по мнению Сапожко, могло привести к конфликтам между перевозчиками.

Перестрелка в Броварах: коротко

  • Утром 29 мая во Броварах произошла перестрелка между предпринимателями, которые занимаются пассажирскими перевозками, и нелегальными перевозчиками.
  • В целом в ней приняли участие около 100 человек.
  • Полиция задержала десятки людей, однако спецоперация продолжается.
  • На месте происшествия правоохранители изъяли оружие.
  • По меньшей мере три человека ранены, их госпитализировали.
  • Во время одного из выстрелов пуля попала в окно дома, который расположен рядом.
  • Министр внутренних дел Арсен Аваков назвал перестрелку эхом коррупции определения квот перевозчиков и привлечением банд в борьбу за маршруты перевозок.
  • Журналист Дмитрий Гнап убежден, что конфликт можно было предотвратить. Ведь еще два дня назад местные жители жаловались на агрессивное поведение одного из перевозчиков.
Автор: Наталия Пристанская
Теги: Новости Украины Стрельба Криминальные новости Постраждалі Стрельба в Броварах Новости Киева
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