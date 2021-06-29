Мэр Днепра Филатов назвал политического эксперта "обезьяной", а журналистов сравнил со "скотом"

Мэр города Днепра Борис Филатов резко высказался, комментируя версию о том, что может стать техническим кандидатом в Президенты Украины на следующих выборах.

На днях 10500 сайтов написали, что Филатов идет в президенты техническим кандидатом от Зеленского против Кличко, ссылаясь на некую обезьяну, которая якобы "аналитик". А до этого 5250 сайтов написали, что я хотел то захватить Мариуполь, то освободить, ссылаясь на другую обезьяну (вероятно, речь об экс-начальнике штаба полка "Азов" Владиславе Соболевском – 24 канал), которая якобы "герой войны и революции",

– написал Филатов.

Напомним, версию о том, что Банковая может рассматривать Филатова как технического кандидата в президенты, чтобы снизить рейтинг Виталия Кличко, аналитик Вигиринский высказал в своем блоге.

Также в этом блоге Вигиринский обратил внимание на то, что недавно резко снизился градус критики, который сам Борис Филатов и его давний соратник Геннадий Корбан адресовали Президенту Зеленскому и его окружению, а у правоохранителей внезапно исчезли вопросы к городскому главе Днепра.

В течение текущего года общественность не шокируют новостями о завершенных и направленных в суд уголовных производствах в отношении представителей мэрии Днепра, которые должны были бы быть логичным результатом расследования преступлений, в рамках которых в 2019–2020 годах сотрудники СБ Украины едва ли не ежемесячно обыскивали коммунальные предприятия и учреждения Днепра. В логике украинской политики это обычно свидетельствует о появлении нового, ситуативного политического альянса,

– написал Вигиринский.

Впоследствии этот тезис подхватил ряд ведущих интернет-изданий. Очевидно, мэра Днепра затронули такие предположения, но вместо официального комментария по этому поводу он решил пройтись и по журналистам, сравнив их со "скотом".