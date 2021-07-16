Чиновник рассказал о сложившейся ситуации. Он опубликовал сообщение на своей странице 16 июля.

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"Вы можете не любить, презирать ругать, но – не бить"

Филатов пишет, что активисты бывают разными. В основном они – не за справедливость. Однако это не дает людям право нападать на других. Активистов можно ругать в соцсетях и прочее. Но не больше.

Далее чиновник начал рассказывать о нападении на Наталью Эшонкулову.

Мы ее хорошо знаем, когда она отстаивала права предпринимателей, чтобы власть не закрывала малый бизнес. Именно благодаря ее усилиям, в последнюю волну ковида, мы не пошли на строгие ограничения в Днепре,

– отмечает Филатов.

Также он отметил, что активистку очень жестоко избили. Она во всеуслышание назвала злоумышленников. Об этих обстоятельствах знает весь город.

Обратился к министру МВД

Мэр Днепра подчеркнул, что Денис Монастырский должен наказать обидчиков за такое жестокое преступление. Все заказчики, участники и организаторы должны ответить за свое преступление.

Чиновник говорит, что это дело чести для министра МВД и для всех жителей Днепра.