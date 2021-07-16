Нападение на активистку Наталью Эшонкулову: Филатов обратился к главе МВД Монастырскому

В Днепре 14 июля вечером избили известную местную активистку Наталью Эшонкулову. На жестокий инцидент отреагировал мэр города Борис Филатов. Он сказал, что ни один человек не имеет права бить других. Также Филатов обратился с заявлением к новоиспеченному министру внутренних дел Украины Денису Монастырскому.

Чиновник рассказал о сложившейся ситуации. Он опубликовал сообщение на своей странице 16 июля.

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"Вы можете не любить, презирать ругать, но – не бить"

Филатов пишет, что активисты бывают разными. В основном они – не за справедливость. Однако это не дает людям право нападать на других. Активистов можно ругать в соцсетях и прочее. Но не больше.

Далее чиновник начал рассказывать о нападении на Наталью Эшонкулову.

Мы ее хорошо знаем, когда она отстаивала права предпринимателей, чтобы власть не закрывала малый бизнес. Именно благодаря ее усилиям, в последнюю волну ковида, мы не пошли на строгие ограничения в Днепре,

– отмечает Филатов.

Также он отметил, что активистку очень жестоко избили. Она во всеуслышание назвала злоумышленников. Об этих обстоятельствах знает весь город.

Обратился к министру МВД

Мэр Днепра подчеркнул, что Денис Монастырский должен наказать обидчиков за такое жестокое преступление. Все заказчики, участники и организаторы должны ответить за свое преступление.

Чиновник говорит, что это дело чести для министра МВД и для всех жителей Днепра.