Мэр Конотопа хотел облить водой нардепа Качуру: полиция открыла дело

Мэр Конотопа Артем Семенихин пытался облить бутылкой воды нардепа Александра Качуру. Впоследствии к политикам подбежала охрана мэра и начала отталкивать депутата.

Нардеп от "Слуги народа" пояснил, что полиция внесла дело в ЕГР. Инцидент произошел во время заседания сессии Конотопской ОТО 5 августа.

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В Конотопе нардепа от "слуг" Качуру мэр облил водой

Нардеп от "Слуги народа" Александр Качура приехал в Конотоп, что на Сумщине, с рабочим визитом. Он на заседании сессии озвучил вопрос проблем города.

С собой Качура принес бутылку местной водопроводной воды, ведь в городе проблемы с питьевой водой. Нардеп отметил, что ее нельзя ни пить, ни использовать для приготовления пищи. Александр Качура попросил мэра города проверить ее качество.

Тогда Артем Семинихин взял бутылку и начал обливать нардепа. Последний обернул бутылку в сторону самого мэра.

Мэр Конотопа пытался облить нардепа Качуру водой: смотрите видео

"Слуга народа" прокомментировал инцидент в Конотопе.

Это абсурд. Вместо того, чтобы город развивать, глава просто занимается клоунадой. Поскольку у него на все проблемы, которые я назвал, не было ни одного аргумента – он начал рассказывать чушь и поливать водой из-под крана,

– рассказал нардеп Качура в комментарии 24 каналу.

Полиция открыла уголовное дело

Полиция открыла дело по статье о препятствовании работе народного депутата. Нардеп Александр Качура пояснил: "Полиция внесла в ЕГР по факту произошедшего. Далее меня признают потерпевшим. Скорее всего, будут расследовать дело".

Нардеп добавил, что надеется на расследование. Заверил, что город должен развиваться, а "неадекватное поведение должно быть оценено правоохранительными органами".

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