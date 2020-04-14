Мэр Днепра пригрозил священникам из-за богослужения на Пасху: останетесь без воды и света

Городской голова Днепра Борис Филатов пригрозил священнослужителям. Все из-за несоблюдения правил карантина во время Литургий, что может повлечь распространение коронавируса в городе.

Він опублікував пост у Facebook, адресованого священникам. Та замість "пафосного звернення" (як йому рекомендували), обрав дещо брутальну форму спілкування. Там він нагадав, що ще 8 квітня була зустріч, де міська влада донесла свою позицію, щоб люди на час Великодня залишалися вдома, а не йшли до церков.

"Я так зрозумів, що деякі не почули. Тоді ще раз. Крім штрафів від поліції та кримінальних справ, ви отримаєте весь комплекс заходів від міської влади, відпрацьованих на наливайках та пунктах прийому металолому. Хочете сидіти без води та світла, з закладеними дверима і перекопаними дорогами? Ми вам все це забезпечимо. Також чекайте скасування документів на землі та будь-яких дозволів на реконструкцію", – пригрозив Філатов.

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К​арантинні обмеження в Україні / Інфографіка 24 каналу

Пригрозив він і священнику з храму Великомученика і цілителя Пантелеймона, який на Вербну Неділю причащав людей з однієї ложечки.



Священник у Дніпрі причащає людей з однієї ложечки під час карантину / фото з групи Типичный Тополь-Шевченковский район

"І, так, передайте цьому кретинові з "Тополя", чиє фото на Вербну Неділю обійшло всі ЗМІ, нехай вже готується", – написав Філатов.

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