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      Мэр Днепра пригрозил священникам из-за богослужения на Пасху: останетесь без воды и света

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      Борис Філатов / Информатор Деньги

      Городской голова Днепра Борис Филатов пригрозил священнослужителям. Все из-за несоблюдения правил карантина во время Литургий, что может повлечь распространение коронавируса в городе.

      Він опублікував пост у Facebook, адресованого священникам. Та замість "пафосного звернення" (як йому рекомендували), обрав дещо брутальну форму спілкування. Там він нагадав, що ще 8 квітня була зустріч, де міська влада донесла свою позицію, щоб люди на час Великодня залишалися вдома, а не йшли до церков.

      "Я так зрозумів, що деякі не почули. Тоді ще раз. Крім штрафів від поліції та кримінальних справ, ви отримаєте весь комплекс заходів від міської влади, відпрацьованих на наливайках та пунктах прийому металолому. Хочете сидіти без води та світла, з закладеними дверима і перекопаними дорогами? Ми вам все це забезпечимо. Також чекайте скасування документів на землі та будь-яких дозволів на реконструкцію", – пригрозив Філатов.

      До слова У Києво-Печерській лаврі – ще 2 випадки коронавірусу: там помер ченець з Почаєва


      К​арантинні обмеження в Україні / Інфографіка 24 каналу

      Пригрозив він і священнику з храму Великомученика і цілителя Пантелеймона, який на Вербну Неділю причащав людей з однієї ложечки.


      Священник у Дніпрі причащає людей з однієї ложечки під час карантину / фото з групи Типичный Тополь-Шевченковский район 

      "І, так, передайте цьому кретинові з "Тополя", чиє фото на Вербну Неділю обійшло всі ЗМІ, нехай вже готується", – написав Філатов.

      Коронавірус в Дніпрі: головні цифри

      • Станом на 14 квітня у Дніпрі офіційно зафіксовано 19 підтверджених випадків коронавірусної інфекції, п’ятеро з цих людей одужали. 
      • Чотирнадцять пацієнтів з підозрою на COVID-19 очікують на результати обстеження.
      • У Дніпропетровській області виявлено 71 випадок зараження коронавірусом. Однак така велика кількість пов'язана зі спалахом хвороби в Першотравневську, де за один раз виявили 21 випадок інфекції. Там спалах трапився серед прибічників християнської церкви "Нове покоління".
      Автор: Игорь Садженица
      Теги: Коронавирус COVID-19 Карантин в Украине 2020 Новости политики Новости Украины Пасха Новости Днепра Борис Филатов Коронавирус в Украине
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