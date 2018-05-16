Мэр города в Донецкой области подделал документы и поехал в Крым: чиновнику объявлено подозрение

Мэру города Доброполье Донецкой области Андрею Аксенову объявили о подозрении в подделке официальных документов для незаконного посещения оккупированного Крыма. Аксенову также вручены ходатайства об избрании меры пресечения и об отстранении от должности.

Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Донецкой области.

В прокуратуре уточнили, что пользуясь своим служебным положением, 47-летний чиновник подписывал табели учета рабочего времени, которые содержали неправдивые данные об отработанном лично им рабочем времени. Таким образом мэр Доброполья пытался скрыть свое отсутствие на рабочем месте во время поездки в оккупированный Крым.

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В мае 2017 года Аксенов предоставил в горсовет поддельный больничный лист.

На основании поддельных официальных документов мэру Доброполья были начислены и выплачены бюджетные средства.

Кто такой Андрей Аксенов? Стал мэром Доброполья в 2015 году. Аксенова обвиняли в сепаратизме во время его пребывания в должности председателя поселкового совета пгт Новодонецкое в 2014 году.