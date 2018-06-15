Мэр Ивано-Франковска приказал освятить место, где на фестивале выступили обнаженные рокеры (18+)
Городской председатель Ивано-Франковска Руслан Марцинкив поручил освятить одну из локаций фестиваля Porto Franko после выступления группы "Хамерман уничтожает вирусы". Все потому, что музыканты группы вышли на сцену и выступили почти обнаженными.
Об этом Марцинкив написал на своей странице в Facebook.
"После вчерашнего выступления в дворце Потоцкого поручил Владимиру Гайдару (соорганизатору фестиваля, – 24) освятить место проведения мероприятий. Организаторы, а это благотворительный фонд Шевченко, гарантировали соблюдение нравственных норм и христианских ценностей! Мы, конечно, за проведение мероприятий, но не таких!", – возмутился мэр Ивано-Франковска.
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Смотрите видео с выступлением группы "Хамерман уничтожает вирусы" на Porto Franko: 18+