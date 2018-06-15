Мэр Ивано-Франковска приказал освятить место, где на фестивале выступили обнаженные рокеры (18+)

Группа "Хамерман уничтожает вирусы" выступила почти обнаженной в Ивано-Франковске / Фото из открытых источников

Городской председатель Ивано-Франковска Руслан Марцинкив поручил освятить одну из локаций фестиваля Porto Franko после выступления группы "Хамерман уничтожает вирусы". Все потому, что музыканты группы вышли на сцену и выступили почти обнаженными.