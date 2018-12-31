Мэр Львова Андрей Садовый поздравил украинцев с наступающим Новым годом
31 декабря городской председатель Львова Андрей Садовый поздравил украинцев с Новым годом.
Видео поздравления опубликовали на Facebook-странице Львовского городского совета.
Мэр записал поздравление на фоне рождественской ярмарки на площади Рынок во Львове. Во время приветствия он пожелал украинцам тепла и любви в следующем году, а также сказал, что Новый год будет лучше уходящего.
"Немного идет дождь, но это Львов. Главное, что есть праздник. Хочу пожелать всем нам, всем украинцам, в новом году много любви и много тепла. Чтобы все те добрые дела, которые мы делали в течение нашей жизни, в новом году к нам вернулись. С Новым годом! Следующий будет лучшим", – сказал Андрей Садовый.
Источник: 24 Канал
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