Мэр Львова показал, как празднует Поливальный понедельник на карантине
Городской председатель Львова Андрей Садовой опубликовал в сети видео, как он с семьей празднует Поливальный понедельник на карантине. Сухим из игры выйти не удалось никому.
Про відзначення другого дня Великодніх свят Садовий розповів у фейсбуці.
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Це був обливаний понеділок на карантині. Ми розважались, як могли,
– написав мер Львова.
Він розмістив відео, на якому члени його сім’ї поділилися на дві команди по троє гравців. До однієї з них увійшов навіть собака міського голови Йотамі. Сухим не залишився ніхто.
Сім’я мера Львова святкує обливаний понеділок: дивіться відео
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