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      Мэр Львова показал, как празднует Поливальный понедельник на карантине

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      Як Мер Львова святкує обливаний понеділок на карантині / Скриншот з відео

      Городской председатель Львова Андрей Садовой опубликовал в сети видео, как он с семьей празднует Поливальный понедельник на карантине. Сухим из игры выйти не удалось никому.

      Про відзначення другого дня Великодніх свят Садовий розповів у фейсбуці.

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      Це був обливаний понеділок на карантині. Ми розважались, як могли,
      – написав мер Львова.

      Він розмістив відео, на якому члени його сім’ї поділилися на дві команди по троє гравців. До однієї з них увійшов навіть собака міського голови Йотамі. Сухим не залишився ніхто.

      Сім’я мера Львова святкує обливаний понеділок: дивіться відео

      Автор: Наталия Пристанская
      Теги: Андрей Садовой Традиции Пасха Новости Львова Новости Украины
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