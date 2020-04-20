Мэр Львова показал, как празднует Поливальный понедельник на карантине

Городской председатель Львова Андрей Садовой опубликовал в сети видео, как он с семьей празднует Поливальный понедельник на карантине. Сухим из игры выйти не удалось никому.

Про відзначення другого дня Великодніх свят Садовий розповів у фейсбуці.

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Це був обливаний понеділок на карантині. Ми розважались, як могли,

– написав мер Львова.

Він розмістив відео, на якому члени його сім’ї поділилися на дві команди по троє гравців. До однієї з них увійшов навіть собака міського голови Йотамі. Сухим не залишився ніхто.

Сім’я мера Львова святкує обливаний понеділок: дивіться відео