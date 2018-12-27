Мэр Одессы Труханов толкнул журналиста после заседания суда по своему делу: видеодоказательство

В четверг, 27 декабря, городской голова Одессы Геннадий Труханов после своего брифинга оттолкнул корреспондента "Радио Свобода", после чего журналиста еще и оттаскивали охранники чиновника. Инцидент произошел после заседания суда, в рамках которого Труханова и других должностных лиц обвиняют в присвоении 185 миллионов гривен бюджетных средств.

Об этом сообщает "Радио Свобода".

После завершения заседания, где коллегия судей определялась с порядком рассмотрения дела, Труханов давал традиционный брифинг для СМИ. Когда вопрос ему начал задавать корреспондент "Радио Свобода" Михаил Штекель, мэр Одессы подошел к нему и, не выслушав вопрос, заявил, что "уже закончил".

Читайте также: Кто такой Труханов: скандальные факты о мэре Одессы

Журналист все же пытался задать вопрос, однако Труханов взял Штекеля за плечо и оттолкнул. После этого корреспондента оттащили в сторону неизвестные лица, которые часто сопровождают мэра Одессы на судебные заседания. Вероятно, это были охранники Труханова.

Замість відповіді на запитання @radiosvoboda міський голова Одеси Генадій Труханов разом зі своєю охороною відпихнув мене і залишив приміщення Малиновського суду. Допомогала їм в цьому поліція. @NPU_GOV_UA @MVS_UA це 171-ша чи ні? pic.twitter.com/NRO7U7OohA — Michael Shtekel (@mishajedi) 27 декабря 2018 г.

Ось відео колег, де можна побачити, як цей інцидент відбувався. pic.twitter.com/NGcnRc3RPm — Michael Shtekel (@mishajedi) 27 декабря 2018 г.

После того этого на место инцидента прибыли правоохранители. Они оттягивали Штекеля от неизвестных лиц, говоря, что тот "якобы хочет подраться с городским головой".

Этот инцидент является препятствием законной деятельности журналиста, заявили в Национальном союзе журналистов Украины.

Обстоятельства такого препятствия зафиксированы на видео журналиста "Радио Свобода" Михаила Штекеля. Отдельной оценки заслуживают сомнительные действия со стороны представителей государственных правоохранительных органов, которые, по сути, также не осуществили надлежащих мер по защите журналиста,

– заявил адвокат, правозащитник и секретарь НСЖУ Валерий Макеев.

Напомним, в феврале 2018 года мэру Одессы Геннадию Труханову сообщили о подозрении в совершении преступления, а в октябре вручили обвинительный акт. Одним из обвинений по делу является приобретение за 185 тысяч долларов из городского бюджета админздания Одесского завода тяжелого краностроения "Краян".



9 ноября Малиновский райсуд Одессы начал рассматривать дело Геннадия Труханова.

Скандальные факты про Геннадия Труханова: смотрите видео