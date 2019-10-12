Мэр Одессы Труханов ушел в отпуск, когда приехал Зеленский

Мэр Одессы Геннадий Труханов ушел в отпуск на 12 дней с 9 октября. Владимир Зеленский приехал с визитом в Одессу 11 октября – именно в этот период.

Соответствующее распоряжение появилось на сайте Одесского горсовета еще утром 9 октября.

Что говорил президент: Если не увидим изменений, то сменим там всех, – Зеленский про Одессу и Труханова

"Отбываю в ежегодный отпуск на 12 календарных дней за период 28.11.2017 года – 27.11.2018 года с 09 октября по 21 октября 2019 года", – говорится в тексте документа.

Встречал президента Владимира Зеленского заместитель мэра Анатолий Орловский.

Отметим, 10 октября во время марафона Владимир Зеленский прокомментировал "шутку" Труханова о "мальчике в публичном доме". Президент ответил на это так: "Жизнь она такая – когда приходят мальчики, то дядьки уходят".

Зеленский в Одессе

Во время своего визита Владимир Зеленский представил нового главу Одесской ОГА – им стал Максим Куцый. До этого Кабмин согласовал его назначение. Зеленский поздравил Куцего со вступлением в должность и вместе с ним принял участие в торжествах, посвященных Дню защитника Украины в Одессе.

В частности, во время своего выступления перед военными Владимир Зеленский в очередной раз заявил, что не допустит капитуляции перед Россией. Он признался, что на это слово у него уже аллергия.