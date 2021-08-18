Мэра Кривого Рога Павлова могли довести до самоубийства, в кабинете "заметали" следы, – СМИ

Константина Павлова могли довести до самоубийства из-за его профессиональной деятельности. Причиной могли стать схемы с тендерами, которые проводили за спиной мэра.

Все тендеры вроде контролировали экс-мэр города Юрий Вилкул и его сын Александр. По крайней мере такую информацию, ссылаясь на источники в правоохранительных органах, распространяют СМИ.

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Обыски в мэрии

По данным СМИ, Константин Павлов хотел подать в отставку, но ему не давали уйти. Вероятно, дело касалось тендеров и махинаций на них.

Когда полиция пришла в городской совет проводить обыск, ее не пускали в кабинет. Мотивировали это тем, что требуют соответствующее определение суда. Правоохранители все же попали в кабинет, но вроде бы там уже не было телефона, компьютера, цифровой техники и тому подобное.

На момент осмотра кабинета была изъята документация, системный блок без монитора, два мобильных кнопочных телефона,

– отметил источник.

Об этой версии в фейсбуке написал криминальный блогер Кривого Рога Алексей Таймурзин.

"Именно Александр Юрьевич Вилкул, по моей информации, был последним, кто слышал голос Константина Павлова. Ведь именно с ним, его верный слуга переписывался, держа в руках ружье", – написал он.

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Жена отказалась давать показания

Жена Константина Павлова Елена пока отказывается давать показания. По статье 63 Конституции – отказ давать показания или объяснения в отношении себя, членов семьи или близких родственников – она вполне может это делать.

В то же время, как пишет издание, ее сопровождали два адвоката, которые работают с семьей Вилкулов.

Эту версию полицейские не отвергают

Еще вечером 15 августа полицейские объявили, что рассматривают три версии смерти Константина Павлова. Речь идет о:

самоубийстве;

убийстве;

неосторожном обращение с оружием.

На следующий день следователи объявили, что не отвергают и версию о доведении до самоубийства. Все из них будут тщательно рассматривать и проверять.

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