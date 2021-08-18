Мэра Кривого Рога Павлова могли довести до самоубийства, в кабинете "заметали" следы, – СМИ
Источник:Obozrevatel
Константина Павлова могли довести до самоубийства из-за его профессиональной деятельности. Причиной могли стать схемы с тендерами, которые проводили за спиной мэра.
Все тендеры вроде контролировали экс-мэр города Юрий Вилкул и его сын Александр. По крайней мере такую информацию, ссылаясь на источники в правоохранительных органах, распространяют СМИ.
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Обыски в мэрии
По данным СМИ, Константин Павлов хотел подать в отставку, но ему не давали уйти. Вероятно, дело касалось тендеров и махинаций на них.
Когда полиция пришла в городской совет проводить обыск, ее не пускали в кабинет. Мотивировали это тем, что требуют соответствующее определение суда. Правоохранители все же попали в кабинет, но вроде бы там уже не было телефона, компьютера, цифровой техники и тому подобное.
На момент осмотра кабинета была изъята документация, системный блок без монитора, два мобильных кнопочных телефона,
– отметил источник.
Об этой версии в фейсбуке написал криминальный блогер Кривого Рога Алексей Таймурзин.
"Именно Александр Юрьевич Вилкул, по моей информации, был последним, кто слышал голос Константина Павлова. Ведь именно с ним, его верный слуга переписывался, держа в руках ружье", – написал он.
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Жена отказалась давать показания
Жена Константина Павлова Елена пока отказывается давать показания. По статье 63 Конституции – отказ давать показания или объяснения в отношении себя, членов семьи или близких родственников – она вполне может это делать.
В то же время, как пишет издание, ее сопровождали два адвоката, которые работают с семьей Вилкулов.
Эту версию полицейские не отвергают
Еще вечером 15 августа полицейские объявили, что рассматривают три версии смерти Константина Павлова. Речь идет о:
- самоубийстве;
- убийстве;
- неосторожном обращение с оружием.
На следующий день следователи объявили, что не отвергают и версию о доведении до самоубийства. Все из них будут тщательно рассматривать и проверять.
Смерть мэра Кривого Рога Константина Павлова: главное
- 15 августа в селе Вольное на Днепропетровщине нашли мертвым мэра Кривого Рога Константина Павлова. Возле его тела лежало ружье.
- Полиция открыла уголовное производство по статье об умышленном убийстве.
- Он – представитель ОПЗЖ и бывший нардеп от Партии Регионов.
- Президент Владимир Зеленский заявил, что будет держать расследование дела на личном контроле. Кривой Рог – родной город Зеленского.
- До выборов, согласно закону, исполняющим обязанности мэра будет секретарь горсовета Александр Котляр.