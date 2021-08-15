Мэра Кривого Рога Павлова нашли застреленным: полиция открыла уголовное дело

Мэра Кривого Рога Константин Павлова нашли мертвым 15 августа в селе Вольное на Днепропетровщине. По предварительным данным, возле погибшего лежало ружье.

Правоохранители открыли уголовное производство по статье об умышленном убийстве. На месте происшествия работают следователи и криминалистическая лаборатория.

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Губернатор Днепропетровской области Валентин Резниченко сообщил, что тело Павлова нашли на веранде частного дома. Возле погибшего лежало ружье.

По словам Резниченко, пока неизвестно – было ли это убийство или самоубийство. Правоохранители выехали на место трагедии.

Рабинович заявил об убийстве

Политик Вадим Рабинович заявил, что Павлова – убили.

Убит мэр Кривого Рога и глава нашей организации ОПЗЖ Костя Павлов,

– написал Рабинович.

Реакция Филатова

На смерть Павлова уже отреагировал мэр Днепра Борис Филатов. Он заявил, что ему очень жаль своего коллегу. Кроме того, политик призвал представителей ОПЗЖ и блогеров до установления причины смерти Павлова не выдвигать свои версии.



Константина Павлова нашли мертвым / "Днепр ОПЕРАТИВНЫЙ"

На месте происшествия работают правоохранители: смотрите видео

Кто такой Константин Павлов