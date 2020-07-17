Городского голову Самбора на Львовщине Юрия Гамара и исполняющую обязанности начальника отдела образования мэрии Любовь Войтко оштрафуют за нарушение карантина. О фактах таких нарушений полиция узнала благодаря фотографиям, выложенным в фейсбуке.

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14 июля Юрий Гамар и Любовь Войтко приняли участие в освящении помещения, куда переехал отдел образования Самборского горсовета. Об этом пресс-служба мэрии райцентра на Львовщине сообщила в фейсбуке и опубликовала соответствующие фото.

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На кадрах видно, что люди пренебрегали социальной дистанцией, тиснулись друг к другу и забыли о средствах индивидуальной защиты, в том числе о медицинских масках. Правда, все они фотографировались рядом с иконой.

По причинам переезда, в горсовете Самбора отметили, что в течение многих лет у городского отдела образования не біло своего места, располагался он в здании районной администрации, а впоследствии – в военном комиссариате. С началом войны на Донбассе у военных возросла потребность в дополнительных помещениях. Поэтому обеим структурам работать в стенах одного здания было трудно. А помещение детской больницы пустовало.

Чин освящения помещения совершил декан Самборский отец Богдан Добрянский.

О нарушениях говорят в полиции.

В пресс-службе Нацполиции во Львовской области подчеркнули, что правоохранители обнаружили мероприятие, проведенное с нарушением карантинных требований, во время мониторинга соцсетей.

В итоге полицейские установили, что во время мероприятия присутствующие собрались в закрытом помещении без масок, не соблюдали социальную дистанцию и другие карантинные ограничения.

Поэтому, на организаторов действа, а именно на руководителя отдела образования Самборского городского совета и председателя горсовета полицейские составили протоколы об административных нарушениях правил карантина.

Таким образом, им грозит штраф – от двух до десяти тысяч необлагаемых минимумов доходов граждан, или от 34 до 170 тысяч гривен.

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Добавим, если же карантин нарушает обычный гражданин, он должен заплатить от 17 до 34 тысяч гривен штрафа.