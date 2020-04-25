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      Мэра Покрова задержали за хищение 1,3 миллиона гривен: фото

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      Мэра Покрова задержали: подозревают в хищении бюджетных денег
      Мэра Покрова задержали за хищение 1,3 миллиона гривен / dnipr.gp.gov.ua

      Правоохранители задержали мэра Покрова (Днепропетровская область) Александра Шаповала по подозрению в присвоении крупной суммы бюджетных денег. Их выделили на ремонт кровель жилых домов и учреждений образования.

      О разоблачении организованной группы, в которую входили пять человек, сообщает прокуратура Днепропетровской области.

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      Среди злоумышленников были чиновники одного из городских советов. Речь идет о городе Покров.

      Председатель горсовета совместно с начальником управления, главным специалистом совета и еще двумя соучастниками присвоили бюджетные деньги,
      – говорится в сообщении.

      Их предусмотрели на выполнение капитального ремонта кровель жилых домов и учреждений образования. Злоумышленники составляли акты выполненных работ, в которые сознательно вносили ложные данные о фактическом объеме и стоимости работ.

      Предварительная сумма ущерба – 1,3 миллиона гривен, выделенных на ремонт четырех объектов. Сейчас проверяют факты хищения государственных денег на еще 10 объектов.

      Затримали мера Покрова
      Мэра Покрова задержали за хищение 1,3 миллиона гривен / Фото прокуратуры Днепропетровской области

      Правоохранители провели более 20 обысков в служебных помещениях городского совета, местах работы и проживания фигурантов.

      Всем участникам преступной группировки сообщили о подозрении в совершении уголовных преступлений.

      затримали мера покроваОрганизованная группа нанесла государству ущерб на 1,3 миллиона гривен / Фото прокуратуры Днепропетровской области

      Как отреагировал на задержание Шаповала мэр Днепра

      Борис Филатов вступился за Александра Шаповала, сделав сообщение в телеграм. По его словам, городской голова Покрова имеет "безупречную репутацию среди мэров городов и антикоррупционных организаций".

      Уже несколько лет город Покров Днепропетровской области занимает первое место по стране в рейтинге прозрачности власти: от госзакупок до внедрения электронных реестров,
      – написал Филатов.

      Он, как мэр областного центра, пообещал официально обратиться к руководству государства и предложил поддержать Шаповала флешмобом.

       

      Автор: Наталия Пристанская
      Теги: Новости Украины Деньги Бюджет Новости Днепра Борис Филатов
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