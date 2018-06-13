15:17
13 июнь 2018
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
Киев
21°C
25°C 17°C
  • четверг
    27°C 16°C
  • пятница
    28°C 18°C
  • суббота
    27°C 19°C
подробнее
youtube @24
Loading...
google @24
RSS ЛЕНТА
Общий RSS
+feedly
Топ новости
+feedly
Видео новости
+feedly
Смотри онлайн онлайн
рус
Прямая трансляция на
Последние выпуски
Вести Кремля. Путин разволновался. Главное богатство россиян
Вєсті Кремля
22:46, 12 июня
Вести.UA. Атака дронов. Наказание за кнопкодавство
Вєсті.UA
22:18, 12 июня
"Гаврилівські курчата": что же на самом деле стоит за успешным брендом
ЦРУ
09:00, сегодня
Національна гра у піжмурки: хто стоїть за гральним бізнесом в Україні
Підсумки дна
23:00, 1 июня
Вспомнить Все. Хрущевки. Как за десятилетие переселить треть страны
Згадати все
22:57, 12 июня
Телеканал новостей 24 Новости Новости шоу-бизнеса

Мэри-Кейт Олсен была замечена с мужем в Нью-Йорке: редкие кадры

179 Читати новину українською
Оливье Саркози с Мэри-Кейт Олсен и подругой семьи
Оливье Саркози с Мэри-Кейт Олсен и подругой семьи / sivtimes.com

Любимица 1990-2000-х Голливуда – Мэри-Кейт Олсен, вместе с мужем-французом Оливье Саркози и его дочерью прогуливались по улицам Нью-Йорка. Актриса не слишком любит внимание папарацци, поэтому на улицах городов появляется крайне редко.

32-летняя киноактриса Мэри-Кейт Олсен и ее 49-летний муж в последний раз выходили вместе на официальном мероприятии в октябре прошлого года. Вчера, 12 июня, их подловили в районе Вест-Виллдж, – супруги отправлялись на ужин к дочери Оливье Саркози – Марго.

Читайте также: Актриса Элизабет Олсен не узнала себя на отредактированном плакате: фото

Оливье Саркози с Мэри-Кейт Олсен и подругой семьи
Оливье Саркози с Мэри-Кейт Олсен и подругой семьи

Как известно, родной брат экс-президента Франции и одна из сестер Олсен поженились три года назад. В Оливье Саркози уже был один брак, который продлился с 1997 по 2011 год. У мужа есть дочь Марго, которая тепло приняла в семью Мэри-Кейт Олсен.

Кто такая Мэри-Кейт Олсен?Американская киноактриса знаменитая своим участием в ряде детских и подростковых фильмов. У Мэри-Кейт есть сестра Эшли Олсен, которая также снималась на пару со своей сестрой во многих лентах.

Свою актерскую карьеру Мэри-Кейт завершила еще в 2011 году. С тех пор она вместе с Эшли успешно занимается бизнесом в индустрии моды. Недавно сестры-близняшки получили престижную награду CFDA Awards 2018 в номинации "Лучший бренд украшений", представив модную марку "The Row".

Теги: LifeStyle Голливуд
Источник: SivTimes
powered by lun.ua
Новости за сегодня
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
Публикации
Новости
Больше новостей
При цитировании и использовании любых материалов в Интернете открытые для поисковых систем гиперссылки
не ниже первого абзаца на Телеканал новостей «24» - обязательные.
Цитирование и использование материалов в оффлайн-медиа, мобильных приложениях , SmartTV возможно только с письменного согласия Телеканала новостей "24".
Материалы с маркировкой «Реклама» публикуются на правах рекламы.
Все права защищены. © 2005-2017, ЗАО «Телерадиокомпания" Люкс "», Телеканал новостей «24»

Made by
Залиште відгук