Мэри-Кейт Олсен была замечена с мужем в Нью-Йорке: редкие кадры

Любимица 1990-2000-х Голливуда – Мэри-Кейт Олсен, вместе с мужем-французом Оливье Саркози и его дочерью прогуливались по улицам Нью-Йорка. Актриса не слишком любит внимание папарацци, поэтому на улицах городов появляется крайне редко.

32-летняя киноактриса Мэри-Кейт Олсен и ее 49-летний муж в последний раз выходили вместе на официальном мероприятии в октябре прошлого года. Вчера, 12 июня, их подловили в районе Вест-Виллдж, – супруги отправлялись на ужин к дочери Оливье Саркози – Марго.

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Оливье Саркози с Мэри-Кейт Олсен и подругой семьи

Оливье Саркози с Мэри-Кейт Олсен и подругой семьи

Как известно, родной брат экс-президента Франции и одна из сестер Олсен поженились три года назад. В Оливье Саркози уже был один брак, который продлился с 1997 по 2011 год. У мужа есть дочь Марго, которая тепло приняла в семью Мэри-Кейт Олсен.

Кто такая Мэри-Кейт Олсен?Американская киноактриса знаменитая своим участием в ряде детских и подростковых фильмов. У Мэри-Кейт есть сестра Эшли Олсен, которая также снималась на пару со своей сестрой во многих лентах.



Свою актерскую карьеру Мэри-Кейт завершила еще в 2011 году. С тех пор она вместе с Эшли успешно занимается бизнесом в индустрии моды. Недавно сестры-близняшки получили престижную награду CFDA Awards 2018 в номинации "Лучший бренд украшений", представив модную марку "The Row".