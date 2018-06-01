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Мэрилин Монро: самые известные фото голливудской красавицы

1439 Читати новину українською
Мерилин Монро: лучшие фото
Мерилин Монро: лучшие фото / instyle.com

1 июня 2018 года звезде голливудского кино Мэрилин Монро могло бы вы исполниться 92 лет.

Мэрилин Монро навсегда сохранила за собой звание секс-символа Голливуда. К тому же, даже после смерти актриса является примером для подражания и кумиром многих женщин.

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Сайт "24" решил собрать все самые известные фото легендарной дивы, чтобы еще раз вспомнить важнейшие события из жизни звезды.

Мерилін Морно робить макіяж, 1952
Мэрилин Морно делает макияж, 1952


Мэрилин Монро со своим вторым мужем Джои ДиМаджио


Мэрилин Монро в собственном доме, 1950-е годы


Мэрилин Монро в рекламе духов Chanel № 5


Мэрилин Монро в 1949 году

Мерилін Монро і Біллі Уайлдер, 1955
Мэрилин Монро и Билли Уайлдер, 1955

Мерилін Монро в квітах, 1950
Мэрилин Монро в цветах, 1950

Мерилін Монро курить на даху New York's Ambassador Hotel, 1955
Мэрилин Монро курит на крыше New York's Ambassador Hotel, 1955


Фотосессия на студии 20th Century-Fox, Лос-Анджелес 1951 год


Эта съемка стала последней в жизни актрисы, через несколько месяцев Мэрилин Монро умерла.

Теги: LifeStyle Голливуд Мерилин Монро
Источник: 24 канал
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