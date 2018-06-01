Мэрилин Монро: самые известные фото голливудской красавицы
1 июня 2018 года звезде голливудского кино Мэрилин Монро могло бы вы исполниться 92 лет.
Мэрилин Монро навсегда сохранила за собой звание секс-символа Голливуда. К тому же, даже после смерти актриса является примером для подражания и кумиром многих женщин.
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Сайт "24" решил собрать все самые известные фото легендарной дивы, чтобы еще раз вспомнить важнейшие события из жизни звезды.
Мэрилин Морно делает макияж, 1952
Мэрилин Монро со своим вторым мужем Джои ДиМаджио
Мэрилин Монро в собственном доме, 1950-е годы
Мэрилин Монро в рекламе духов Chanel № 5
Мэрилин Монро в 1949 году
Мэрилин Монро и Билли Уайлдер, 1955
Мэрилин Монро в цветах, 1950
Мэрилин Монро курит на крыше New York's Ambassador Hotel, 1955
Фотосессия на студии 20th Century-Fox, Лос-Анджелес 1951 год
Эта съемка стала последней в жизни актрисы, через несколько месяцев Мэрилин Монро умерла.