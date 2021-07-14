Об этом стало известно 14 июля. В посте об этом народный избранник перечислил все, что ему не нравится в Харькове.

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Город не развивается

В частности, Родзинский сказал, что последние 10 лет город находится в стагнации. Мол, предпринимательство не развивается, а заводы сворачиваются.

Это значит, что по цепной реакции каждый харьковчанин чувствует это по отсутствию денег в карманах! Все это нужно менять и срочно,

– отметил будущий кандидат.

Он также отметил, что знает все нюансы работы горсовета. Это же сказал и о "городском хозяйстве".

Уже начал обещать

Также он отметил, что предлагает сделать общественный транспорт города бесплатным. Однако, к сожалению, не сказал, как планирует компенсировать расходы перевозчиков.

Кроме этого, он вспомнил "провал защиты харьковчан от коронавируса". В качестве аргумента использовал то, что не смогли спасти даже покойного мэра Геннадия Кернеса.

Обратите внимание! 29 июня Андрея Родзинского облили мочой под зданием Харьковской ОГА. Депутат тогда пожаловался, что ему испортили пиджак Brioni за 60 тысяч гривен.