Скандальный депутат ОПЗЖ Родзинский хочет стать мэром Харькова

Бороться за место мэра Харькова решил и скандальный депутат харьковской ячейки ОПЗЖ Анатолий Родзинский. Ранее он прославился тем, что жаловался на активистов, которые облили его пиджак мочой.

Об этом стало известно 14 июля. В посте об этом народный избранник перечислил все, что ему не нравится в Харькове.

К теме Рада назначила выборы мэра Харькова на октябрь

Город не развивается

В частности, Родзинский сказал, что последние 10 лет город находится в стагнации. Мол, предпринимательство не развивается, а заводы сворачиваются.

Это значит, что по цепной реакции каждый харьковчанин чувствует это по отсутствию денег в карманах! Все это нужно менять и срочно,

– отметил будущий кандидат.

Он также отметил, что знает все нюансы работы горсовета. Это же сказал и о "городском хозяйстве".

Уже начал обещать

Также он отметил, что предлагает сделать общественный транспорт города бесплатным. Однако, к сожалению, не сказал, как планирует компенсировать расходы перевозчиков.

Кроме этого, он вспомнил "провал защиты харьковчан от коронавируса". В качестве аргумента использовал то, что не смогли спасти даже покойного мэра Геннадия Кернеса.