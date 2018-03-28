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МЭРТ работает над планом вывода Украины из-под американских пошлин на алюминий и сталь

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алюминий
алюминий / pixabay.com

Украинская ассоциации промышленников уже заявили, что американские пошлины могут больно ударить по отечественному бюджету.

Министерство экономического развития и торговли (МЭРТ) ведет работу над выведением украинской продукции из-под действия пошлин на импорт стали и алюминия, которые администрация Белого дома ввела 23 марта. Как сообщил вице-премьер-министр Степан Кубов, в ближайшее время должны состояться переговоры на эту тему с послом Мари Йованович, передает "5 канал".

"Позиция украинской стороны к высшему руководству США предлагает рассмотреть целесообразность организации встречи на уровне Украины с послом Соединенных Штатов Америки. Мы проинформировали соответственно и правительство, и Президента в целом, по данному направлению работы. Мы подготовили предложения, посоветовавшись с бизнесом, с ассоциациями по той дорожной карте, которую мы должны пройти в законодательном поле ", – заявил вице-премьер.

Украинская ассоциации промышленников уже заявили, что американские пошлины могут больно ударить по украинскому бюджету. Это произойдет, в том числе, в результате реакции Евросоюза, который уже начал расследование о введении аналогичных пошлин, и эти меры Украины могут стать даже более болезненными, чем действия США.

В США мы поставляем металлопродукцию (которая попала под пошлины – 5.UA) где-то на $ 150 млн. В Евросоюз мы поставляем такой продукции на $ 1,3 млрд,
– отметил президент объединения предприятий "Укрметаллургпром" Александр Каленков.

Эксперты также отмечают, что такие меры приведут к уменьшению объемов выпуска металлургической продукции в стране, потери десятков тысяч рабочих мест, уменьшению бюджетных поступлений и валютной выручки.

"Если пропорционально будет сокращаться рабочая сила, а это около 25-30 тыс. рабочих мест, то это достаточно большой объем, который перевозится по "Укрзализныце", и так далее. То есть это будет эффект домино для украинской экономики. Поэтому очень важно, чтобы сейчас это был один из приоритетов для наших чиновников ", – подчеркнул Каленков.

Теги: імпорт Новости США Министерство экономического развития и торговли металургия
Источник: 24 Канал
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