По данным СМИ, политическая партия "Слуга народа" планирует выдвинуть медиков в мэры Киева и Днепра. В мэры столицы может баллотироваться главный санврач Виктор Ляшко, а в мэры Днепра – главный врач Днепропетровской областной больницы Сергей Рыженко.

К таким действиям партия может прибегнуть из-за высоких рейтингов поддержки действующих городских голов в этих городах, пишет издание "РБК-Украина".

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Может ли Ляшко стать мэром Киева

Издание отмечает, что кандидатуру Виктора Ляшко предложил сам Президент Украины Владимир Зеленский. Сейчас медик работает главным санврачом Украины и заместителем министра здравоохранения.

Этот политический "трюк" вполне может сработать, поскольку уровень доверия общества к Виктору Ляшко вырос во время пандемии коронавируса. Кроме того, он получил большую узнаваемость в обществе.

Социологические исследования показали, что Ляшко украинцы доверяют больше, чем действующему главе Минздрава и его предшественникам. Правда, в Киеве высокие рейтинги имеет и мэр Виталий Кличко.

За кого киевляне проголосовали бы в мае:

Виталий Кличко (41,1%) – действующий мэр Киева;

Андрей Пальчевский (8,8%) – политик и телеведущий;

Сергей Притула (8%) – шоумен и политик, экс-кандидат в ВРУ от "Голоса";

Александр Омельченко (7,8%) – экс-мер Киева в 1999 – 2006 годах;

Дмитрий Гордон (7,8%) – журналист.

По данным "Рейтинга", Виктору Ляшко доверяют 41% украинцев. Впрочем, это только уровень доверия, а не электоральной поддержки.

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Сергей Рыженко – неожиданный кандидат в мэры Киева

Само баллотирование Сергея Рыженко не станет неожиданностью, ведь он и сейчас занимается политикой – в Днепропетровском облсовете. Впрочем неожиданностью станет, если он действительно будет баллотироваться от "Слуги народа", ведь сейчас в областном совете он представляет фракцию "БПП "Солидарность".

Как и Виктор Ляшко, Сергей Рыженко ранее работал главным санитарным врачом Украины и заместителем главы Минздрава – в 2010 году. Сейчас, кроме депутатства в облсовете, он является главным врачом Днепропетровской областной больницы имени Мечникова.

Сейчас мэром Днепра является Борис Филатов. По словам социологов, уровень поддержки днепрян у него "высокий". Правда, конкретных цифр не называют.

К слову, Сергей Рыженко может быть не единственным медиком, который будет баллотироваться в Днепре. Также прогнозируют, что в мэры пойдет Инесса Шевченко – гендиректор областной реабилитационной больницы.

Когда "Слуга народа" определится с кандидатами

Председатель партии Александр Корниенко в комментарии "РБК-Украина" сказал, что "Слуга народа" определит претендентов на баллотирование в областных центрах уже до конца июня.

Всех кандидатов для участия в выборах должны определить уже к середине августа. Таким образом планируют завершить подготовку к выборам еще до старта избирательной кампании.

Сейчас мы все, в том числе наши штабы, ведем очень интенсивную подготовку, чтобы потом, когда начнется кампания, мы смогли заняться агитацией и другими юридическими и процедурными вопросами,

– рассказал Александр Корниенко.