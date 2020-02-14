Мюнхенская конференция: Додон полетел обычным рейсом с украинской делегацией
Президент Молдовы Игорь Додон, который известен своей приверженностью к России-агрессору, полетел в Германию на Мюнхенскую конференциую по безопасности обычным рейсом из Киева. В самолете он сидит рядом с украинской делегацией.
Фото с Додоном, который сидит в самолете рядом с украинскими политиками, обнародовал в телеграмме нардеп "Европейской Солидарности" Алексей Гончаренко.
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Политик отметил, что молдавский президент летит на Мюнхенскую конференцию рейсом из украинской столицы, а не напрямую из Кишинева.
Среди пассажиров в самолете, в котором я вместе с нашей делегацией отправляюсь в Мюнхен, рад был увидеть президента Молдовы Игоря Додона. Интересно, что первое лицо страны летит вместе с нами обычным рейсом из Киева, а также не напрямую из Кишинева,
– отметил Гончаренко.
Додон летит на Мюнхенскую конференцию рейсом из Киева / фото Гончаренко
Главное о Мюнхенской конференции
- Мюнхенская конференция была основана в 1963 году как форум стран-членов НАТО – международная дискуссионная площадка, которая ежегодно собирает политических лидеров со всего мира. С 1998 года финансируется правительством Германии.
- В этом году конференция будет проходить с 14 по 16 февраля. Впервые ее посетит президент Украины Владимир Зеленский.
- В Германии уверяют, что Украина является важной в контексте обсуждения безопасности Евросоюза.
- Также в конференции примут участие канцлер Австрии Себастьян Курц, премьер Канады Джастин Трюдо, премьер Нидерландов Марк Рютте, президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер и глава МИД России Сергей Лавров.