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      Мюнхенская конференция: Додон полетел обычным рейсом с украинской делегацией

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      Додон летит на Мюнхенскую конференцию с украинской делегацией / Фото Алексея Гончаренко

      Президент Молдовы Игорь Додон, который известен своей приверженностью к России-агрессору, полетел в Германию на Мюнхенскую конференциую по безопасности обычным рейсом из Киева. В самолете он сидит рядом с украинской делегацией.

      Фото с Додоном, который сидит в самолете рядом с украинскими политиками, обнародовал в телеграмме нардеп "Европейской Солидарности" Алексей Гончаренко.

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      Политик отметил, что молдавский президент летит на Мюнхенскую конференцию рейсом из украинской столицы, а не напрямую из Кишинева.

      Среди пассажиров в самолете, в котором я вместе с нашей делегацией отправляюсь в Мюнхен, рад был увидеть президента Молдовы Игоря Додона. Интересно, что первое лицо страны летит вместе с нами обычным рейсом из Киева, а также не напрямую из Кишинева,
      – отметил Гончаренко.


      Додон летит на Мюнхенскую конференцию рейсом из Киева / фото Гончаренко

       

      Главное о Мюнхенской конференции

      • Мюнхенская конференция была основана в 1963 году как форум стран-членов НАТО – международная дискуссионная площадка, которая ежегодно собирает политических лидеров со всего мира. С 1998 года финансируется правительством Германии.
      • В этом году конференция будет проходить с 14 по 16 февраля. Впервые ее посетит президент Украины Владимир Зеленский.
      • В Германии уверяют, что Украина является важной в контексте обсуждения безопасности Евросоюза.
      • Также в конференции примут участие канцлер Австрии Себастьян Курц, премьер Канады Джастин Трюдо, премьер Нидерландов Марк Рютте, президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер и глава МИД России Сергей Лавров.
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      Автор: Наталья Боднар
      Теги: Новости Украины Новости политики Мюнхенская конференция Новости Киева авиация Алексей Гончаренко Молдова
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