Мюнхенская конференция: Додон полетел обычным рейсом с украинской делегацией

Президент Молдовы Игорь Додон, который известен своей приверженностью к России-агрессору, полетел в Германию на Мюнхенскую конференциую по безопасности обычным рейсом из Киева. В самолете он сидит рядом с украинской делегацией.

Фото с Додоном, который сидит в самолете рядом с украинскими политиками, обнародовал в телеграмме нардеп "Европейской Солидарности" Алексей Гончаренко.

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Политик отметил, что молдавский президент летит на Мюнхенскую конференцию рейсом из украинской столицы, а не напрямую из Кишинева.

Среди пассажиров в самолете, в котором я вместе с нашей делегацией отправляюсь в Мюнхен, рад был увидеть президента Молдовы Игоря Додона. Интересно, что первое лицо страны летит вместе с нами обычным рейсом из Киева, а также не напрямую из Кишинева,

– отметил Гончаренко.



Додон летит на Мюнхенскую конференцию рейсом из Киева / фото Гончаренко

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