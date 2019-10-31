13:49
31 окт 2019
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
      подробнее
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS ЛЕНТА
      Общий RSS
      +feedly
      Топ новости
      +feedly
      Видео новости
      +feedly
      РАЗВЕДЕНИЕ ВОЙСК СИТУАЦИЯ В ЗОЛОТОМ ГАЗОВЫЙ КОНФЛИКТ
      Прямая трансляция на
      Последние выпуски
      Вести Кремля: Гадалки поднимают экономику РФ. Прикладное православие
      Вєсті Кремля
      22:05, 30 октября
      Вести.UA: Гончарук не дружит с цифрами. "Клубничка" в Раде
      Вєсті.UA
      19:00, 30 октября
      Как проворачивают земельную аферу с фальшивыми удостоверениями учасников АТО: расследование
      ЦРУ
      09:00, 30 октября
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 декабря 2018
      Вспомнить Всё: от культа до гонок на лафетах
      Згадати все
      00:57, 25 июля
      24 Канал Новости Новости Украины
      РАЗВЕДЕНИЕ ВОЙСК СИТУАЦИЯ В ЗОЛОТОМ ГАЗОВЫЙ КОНФЛИКТ

      Младенец, которого мать выбросила из окна 7 этажа, был здоровым и доношенным

      41 Читати новину українською
      В Белой Церкви 20-летняя девушка выбросила младенца из окна
      В Белой Церкви 20-летняя девушка выбросила младенца из окна / unsplash.com

      28 октября в Белой Церкви под балконом одной из многоэтажек нашли мертвого новорожденного ребенка. Оказалось, что его выбросила из окна 7 этажа сама мать.

      Почувствовав роды, девушка вместо того, чтобы обратиться к медикам, решила скрыть все от родных. Об этом сообщили в прокуратуре Киевской области.

      Подробнее: На Киевщине мать выбросила новорожденного ребенка из окна 7 этажа

      Девушка без соответствующей медицинской помощи прямо в ванной родила ребенка. Девочка родилась живой и доношенной. Она умерла от падения с высоты 7 этажа.

      Мать задержали, но пока она в больнице. Меру пресечения ей будут выбирать после завершения лечения.

      Отметим, что 20-летняя девушка уже имеет несовершеннолетнего ребенка.

      blog_ava
      Выходные в ноябре: сколько дней мы будем отдыхать в последний месяц осени
      сегодня
      4241
      Теги: Новости Украины Новости Киева Дети и несовершеннолетние
      Комментарии
      powered by lun.ua
      Новости за сегодня
      Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
      Комментарии
      Публикации
      Мистические замки и заброшенные дома в Украине, от которых замирает сердце
      сегодня , 13:00 Мистические замки и заброшенные дома в Украине, от которых замирает сердце
      Марія Бондар 121
      Символический суверенитет над Донбассом – блеф Кремля
      сегодня , 12:48 Символический суверенитет над Донбассом – блеф Кремля
      Павло Казарін 105
      Рябошапка считает неприемлемым задерживать нардепов в стенах Рады
      сегодня , 11:38 Рябошапка считает неприемлемым задерживать нардепов в стенах Рады
      112
      Чому Чернівці зникають з карти України: подорож одного дня
      сегодня , 08:40 Чому Чернівці зникають з карти України: подорож одного дня
      Ольга Сурняк 2457
      Какую выгоду получил Дубинский от истории с детектором лжи: мнение эксперта
      сегодня , 07:03 Какую выгоду получил Дубинский от истории с детектором лжи: мнение эксперта
      Ірина Поліщук 326
      Новости
      Больше новостей

      Читай новости даже без интернета

      Скачать

      Читай новости даже без интернета

      Залиште відгук