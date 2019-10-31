Младенец, которого мать выбросила из окна 7 этажа, был здоровым и доношенным

28 октября в Белой Церкви под балконом одной из многоэтажек нашли мертвого новорожденного ребенка. Оказалось, что его выбросила из окна 7 этажа сама мать.

Почувствовав роды, девушка вместо того, чтобы обратиться к медикам, решила скрыть все от родных. Об этом сообщили в прокуратуре Киевской области.

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Девушка без соответствующей медицинской помощи прямо в ванной родила ребенка. Девочка родилась живой и доношенной. Она умерла от падения с высоты 7 этажа.

Мать задержали, но пока она в больнице. Меру пресечения ей будут выбирать после завершения лечения.

Отметим, что 20-летняя девушка уже имеет несовершеннолетнего ребенка.