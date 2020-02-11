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      Мне 42, я хочу быть в истории, – Зеленский рассказал, зачем ему должность президента

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      Зеленский рассказал, чем ему нравится должность президента / Getty Images

      Владимиру Зеленскому нравится должность президента ответственностью и возможностью помочь улучшить жизнь людей. В общем политик хотел бы войти в историю.

      Зеленский в интервью "Интерфакс-Украина" рассказал, что президентство позволяет ежедневно что-то делать, чтобы не просто так проживать день.

      Важно: Как и чем живет президент Зеленский: опубликовали красноречивое видео

      Мне это нравится. Власть – это возможность. У меня есть возможность помочь. У меня нет возможности заработать деньги, но мне это не нужно. Мне 42, я хочу быть в истории,
      – сказал Зеленский.

      Политик подчеркнул, что его нанял на работу украинский народ, потому Зеленский перед ним должен будет отчитываться "за свою работу как наемный менеджер".

      О чем еще говорил Зеленский в интервью:

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      Автор: Анастасия Зазуляк
      Теги: Новости политики Новости Украины Владимир Зеленский Президент Украины История
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