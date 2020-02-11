Мне 42, я хочу быть в истории, – Зеленский рассказал, зачем ему должность президента
Владимиру Зеленскому нравится должность президента ответственностью и возможностью помочь улучшить жизнь людей. В общем политик хотел бы войти в историю.
Зеленский в интервью "Интерфакс-Украина" рассказал, что президентство позволяет ежедневно что-то делать, чтобы не просто так проживать день.
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Мне это нравится. Власть – это возможность. У меня есть возможность помочь. У меня нет возможности заработать деньги, но мне это не нужно. Мне 42, я хочу быть в истории,
– сказал Зеленский.
Политик подчеркнул, что его нанял на работу украинский народ, потому Зеленский перед ним должен будет отчитываться "за свою работу как наемный менеджер".
О чем еще говорил Зеленский в интервью:
- Владимир Зеленский признал, что в президентской команде действительно есть конфликты, которые препятствуют работе. Это означает, что некоторых людей "потеряют".
- Зеленский считает, что президентская партия "Слуга народа" должна пройти очистку. Президент объясняет, что чувствует вину за некоторых нардепов.
- Политик верит в то, что в течение 4 лет уровень средней зарплаты в Украине приблизится к уровню зарплат в соседней Польше.
- Президент назвал главной задачей его команды в ближайшие годы – окончание войны на Донбассе.
- По словам политика, в сентябре 2020 года ставки по ипотечным кредитам в Украине должны сократиться до 10% годовых.
- Владимир Зеленский одобряет тот факт, что дело об убийстве журналиста Павла Шеремета сдвинулось с мертвой точки, но напомнил об ответственности правоохранителей.
- Политик подчеркнул, что Украина должна отказаться от ямочного ремонта дорог.
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