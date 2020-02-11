Мне 42, я хочу быть в истории, – Зеленский рассказал, зачем ему должность президента

Владимиру Зеленскому нравится должность президента ответственностью и возможностью помочь улучшить жизнь людей. В общем политик хотел бы войти в историю.

Зеленский в интервью "Интерфакс-Украина" рассказал, что президентство позволяет ежедневно что-то делать, чтобы не просто так проживать день.

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Мне это нравится. Власть – это возможность. У меня есть возможность помочь. У меня нет возможности заработать деньги, но мне это не нужно. Мне 42, я хочу быть в истории,

– сказал Зеленский.

Политик подчеркнул, что его нанял на работу украинский народ, потому Зеленский перед ним должен будет отчитываться "за свою работу как наемный менеджер".

О чем еще говорил Зеленский в интервью:

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