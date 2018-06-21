"Мне казалось, что он будет жить вечно": тысячи людей пришли проститься с Иваном Драчом

21 июня во Владимирский собор пришли тысячи людей, чтобы попрощаться с украинским поэтом Иваном Драчом. Почтить память поэта пришли художники, знакомые, писатели, коллеги, приехал и Петр Порошенко с женой.

Литургию провел Патриарх Киевский Филарет.

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Похоронят Ивана Драча в селе Телиженцы Киевской области, рядом с могилой сына. Именно так завещал сам Иван Федорович.

Это человек – скала. Мне казалось, что он будет жить вечно, и конца ему не будет никогда. У него был такой заряд жизнелюбия, энергии и мощи, которой он так щедро делился с людьми,

– прокомментировала заслуженная журналистка Украины Эмма Бабчук.

Он ушел из жизни во вторник, 19 июня, в больнице "Феофания" после продолжительной болезни. Ему был 81 год. Самые выдающиеся его произведения – "Подсолнух", "К истокам", "Киевское небо" и "Чернобыльская мадонна". А сборник "Корень и крона" отмечена Шевченковской премией.

Иван Драч всю жизнь имел активную гражданскую позицию. Он – один из основателей Народного Движения, его трижды избирали народным депутатом. Одним из самых счастливых моментов в жизни он называл провозглашения независимости Украины.

В конце 80-х – начале 90-х годов Иван Драч на некоторое время оставил творчество, чтобы создать самое большое и самое ценное свое произведение, которое называется – Независимость Украины,

– сказал Петр Порошенко.

Видеокомментарий о личности Ивана Драча от Петра Порошенко и журналистки Эммы Бабчук