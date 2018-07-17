"Мне лысой было красивее": Деми Мур высмеяла брак с экс-супругом Брюсом Уиллисом

Бывший звездные супруги, американские актеры Деми Мур и Брюс Уиллис встретились в американском комедийном телешоу "Поджарь звезду".

Во время шоу 63-летний герой Брюс Уиллис получил порцию остроумных шуток от экс-супруги Деми Мур. Об этом сообщает Varierty.

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Людей интересует, почему нашему браку пришел конец, и я со всей искренностью считаю, что это произошло потому, что между нами начала возникать зависть. Думаю, Брюс так и не смог пережить тот факт, что мне лысой было красивее, чем ему,

– пошутила Деми.

Актриса вспомнила, что была замужем за Брюсом во времена трех первых частей "Крепкого орешка".

"И это очень важно, так как последние две были просто ужасные", – добавила Деми Мур.

Брюс Уиллис и Деми Мур / Getty

Кроме того, женщина вспомнила все неудачные роли Уиллиса и сравнила их с их разводом.

"Брюс считал конец нашего брака своим большим провалом. Брюс, не будь таким суровым к себе, у тебя были и гораздо большие неудачи: "Планета Голливуд", "Гудзонский Ястреб", отказ от роли в фильме "Одиннадцать друзей Оушена", которая затем досталась Клуни", – подчеркнула она.

На шутки бывшей жены Брюс Уиллис не обиделся, а наоборот смеялся и конце шоу даже обнял ее.

Брюс Уиллис и Деми Мур / Getty