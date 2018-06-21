"Мне не хватало денег": в Хмельницкой задержали горе-мать, которая хотела продать своих детей

В Хмельницкой области женщина пыталась продать детей за 35 тысяч долларов. А когда ее поймала полиция, жаловалась, что не было денег, чтобы их прокормить. Теперь горе-матери грозит 15 лет лишения свободы.

В доме с мамой жили трое детей. Двое из них – 5-летняя девочка и 7-летний мальчик. Их мама хотела продать и даже подыскивала покупателей. Детей оценила в 35 тысяч долларов. Впрочем, продать не удалось.

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О намерении женщины узнали полицейские. Поэтому торговаться за детей сюда пришли оперативники. Подробности спецоперации правоохранители до сих пор держат в секрете.

Мать намеревалась продать своих двух несовершеннолетних детей за сумму в 35 тысяч долларов США. Она хотела заработать денег, потому что, по ее словам, не могла их воспитывать. Поэтому хотела на этом заработать,

– отметил начальник отдела расследования преступлений следственного управления Нацполиции Хмельницкой Игорь Бабий.

Сейчас женщина находится под стражей. Детей сразу забрали в больницу. Они вполне здоровы.

Забрали у матери и третьего ребенка.

Сначала доставили двоих детей – это девочка и мальчик. Мальчику 7 лет, девочке 5. Позже соцслужбой доставлен еще один ребенок, из той же семьи. Мальчику 2 года,

– сообщила заведующая педиатрическим отделением Дережнянськои ЦРБ Татьяна Колодий.

Впрочем, женщина не отрицает, что хотела продать сына и дочь. Свой поступок объясняет, мол, была в отчаянии и не было денег.

"Мне не хватало денег, чтобы обеспечить детей всем. Я только на одного малого 860 гривен получала. Я детям сказала, что они идут в приемную семью. Сказала, что они будут иметь все, чего у меня нет. Они согласились", – оправдывается подозреваемая.

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Почти четыре года семья состояла на учете в соцслужбе по делам детей. За это время соцработники проводили с парой профилактические беседы и даже привлекали медиков и полицию. Родительских прав не лишали, но почти на год забрали двух детей в интернат. И только в начале лета детей отпустили на каникулы домой. И мать за несколько дней уже успела договориться об их продаже.

Мать была предупреждена и устно, и письменно о ненадлежащем исполнении ею родительских обязанностей. И что следствием этого может быть лишение родительских прав,

– отметила и.о. начальницы отдела по делам детей Галина Молочнюк.

Женщине готовятся избрать меру пресечения. Теперь она может попасть в тюрьму на целых 15 лет. Такая же судьба ожидает и отца.