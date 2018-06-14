Мне не нужны "обнимашечки", – Данилюк о том, что больше всего раздражает в украинской политике

Экс-министр финансов Украины Александр Данилюк рассказал о причинах увольнения и конфронтации в Верховной Раде, а также пояснил, что больше всего не любит в украинской политике.

– Это не вопрос заместителя, это то, что уже вышло на поверхность. Но, на самом деле, в глубине были гораздо более серьезные проблемы, и это просто стало катализатором такой публичной конфронтации.

Читайте также: Данилюк перед увольнением разговаривал с Порошенко

– Я хотел избежать этой конфронтации, я говорил с премьером, что оно того не стоит, что все же давайте определять, как мы будем реформировать Государственную фискальную службу. Для этого надо иметь команду, и этот процесс невозможно больше тормозить. Но, к сожалению, это не привело к результату, поэтому привело к конфронтации. Я до последнего все же надеялся, что мы найдем общий язык, я был готов к компромиссу. Я всегда готов к компромиссу, но к разумному компромиссу.

Я не играю в игры. Я понимаю, что является правильным, а что неправильным. Если бы я уступил, этого хотелось от меня, тогда бы я потерял возможность вообще что-то реализовывать. То есть забыли бы о реформе Государственной фискальной службы. Итак сложно, а здесь вообще можно было бы забыть об этом. Такие компромиссы, они просто убивают инициативу.

– Я не подавал в отставку, потому что я считаю, что это, первое, – слабость. То есть у меня была возможность это сделать еще два года назад, потому что кто только со мной не боролся. Такой коллекции "друзей" никто не имеет. Но это слабость. И во-вторых. Если я считаю, что я прав, Если есть аргументация, что я не прав, доказывайте ее. Как вы думаете, публично было доказано, что я неправ? Мне кажется, что выглядело это несерьезно, на самом деле.

Я всегда в жизни ориентируюсь на результат. То есть мне не нужны "обнимашечки" какие-то с людьми. Вот, кстати, что для меня больше всего в политике, скажем так, не является приятным. Друг друга ненавидят, но обнимаются. А когда надо о чем-то договориться, договариваются. Вот это называется "наша политика".

– Я это не воспринимаю. Почему у меня были проблемы с ВР, кстати, не всеми. Есть люди, которые меня поддерживают, а я их поддерживаю. Потому что я знаю, что они действительно видят Украину другой.

Напомним, 7 июня Верховная Рада поддержала представление Кабинета Министров относительно отставки министра финансов Александра Данилюка. За соответствующее решение проголосовали 254 нардепа.