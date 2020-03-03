13:26
3 март 2020
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
      подробнее
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS ЛЕНТА
      Общий RSS
      +feedly
      Топ новости
      +feedly
      Видео новости
      +feedly
      Техно Lifestyle Здоровье Спорт Вкусно Дизайн Афиша Auto Учеба Likar Семья Покер Инвестиции
      more
      КОРОНАВИРУС COVID-19 КАБИНЕТ МИНИСТРОВ УКРАИНЫ СЕРГЕЙ МЕЛЬНИЧУК
      Прямая трансляция на
      Последние выпуски
      Вести Кремля: Новая русско-турецкая война. Российская медицина пугает
      Вєсті Кремля
      22:15, 2 марта
      Вести.UA: Почему Зеленский созывает Раду. Рабинович подался в диджеи
      Вєсті.UA
      19:46, 2 марта
      Как проворачивают земельную аферу с фальшивыми удостоверениями учасников АТО: расследование
      ЦРУ
      09:00, 30 октября 2019
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 декабря 2018
      Вспомнить Всё: от культа до гонок на лафетах
      Згадати все
      00:57, 25 июля 2019
      КОРОНАВИРУС COVID-19 КАБИНЕТ МИНИСТРОВ УКРАИНЫ СЕРГЕЙ МЕЛЬНИЧУК

      Мне не стыдно, – жительница Новых Санжар о метании камней в автобусы с людьми

      - Читати новину українською

      Жительница Новых Санжар, которая бросала камни в автобусы с эвакуированными из Уханя людьми, рассказала, что ей не стыдно за свой поступок. Женщина убеждает: если бы ситуация повторилась – она бы снова вышла протестовать.

      Жительница Новых Санжар Полтавской области рассказала в интервью Pavlovsky News, что ей стыдно только за маты на протестах.

      К теме: Людей в обсервации в Новых Санжарах проверили на коронавирус: результаты тестов

      Я честно вам скажу, мне стыдно за одно – за маты. Что учителя видели. Это я своих детей опозорила. За то, что я швыряла камни мне не стыдно. Было бы еще такое – все равно бы выходила и протестовала,
      – заявила она.

      Женщина добавила, что на протестах якобы оказалась случайно, потому что искала там своего сына. Но когда увидела автобусы с эвакуированными людьми в спецодежде, то стала перед транспортом. В это время митингующим противостояла полиция.

      "Нас начали толкать, брызгать газом. Мы женщины, мы не можем одолеть полицию, поэтому взяли камни и бросали в них. Мы в автобусы не бросали. Это так сделалано может, словно в автобусы. Но в автобусы я не бросала", – отметила местная жительница.

      Несмотря на то, женщина не отрицает, что могла случайно попасть камнем в автобус с людьми. Из-за суеты она могла не обратить внимание куда именно швыряет камни.

      Узнайте больше: Скалецкая назвала причины, почему эвакуированных из Китая не поселили в "Феофании"

      Также женщина прокомментировала вопрос журналиста о причине паники. По ее словам, она просто боится за своих детей и не хочет, чтобы они заразились вирусом. Поэтому и была против, чтобы эвакуированных из Уханя людей поселили на территории местного санатория.

      Она до сих пор убеждена, что люди, которые находятся в обсервации, на самом деле больны. Свои мысли женщина аргументирует тем, что эвакуированные были одеты в спецодежду.

      "Если здоровые люди, то водителей так не упаковывали бы. Почему в Киев не привезти? Там есть специальные блоки. Здесь ничего не приспособлено для этого", – пожаловалась женщина.

      Жительница Новых Санжар добавила, что ей вручили подозрение за хулиганство. Теперь нарушительнице грозит от 700 до 4 тысяч гривен штрафа.

      Протесты в Новых Санжарах: видео, как люди бросали камни в автобусы с эвакуированными (Нецензурная лексика! 18+)

      Протесты и столкновения в Новых Санжарах: коротко

      • Протесты и столкновения в Новых Санжарах вспыхнули вечером 20 февраля, когда стало известно, что именно туда привезут эвакуированных из Китая украинцев и иностранцев.
      • В тот же день самолет со здоровыми людьми из Уханя приземлился в Харькове. Оттуда эвакуированных автобусами повезли в медцентр Нацгвардии "Новые Санжары" на Полтавщину.
      • В медцентре все эвакуированные проведут 14 дней на обсервации – полном обследовании, чтобы убедиться, что ни у кого из них нет вируса. Вместе с ними на обсервации находится персонал, который обслуживал их на самолете, и медики, за ними ухаживают, и министр здравоохранения Зоряна Скалецкая.
      • Из-за расположения эвакуированных из Китая людей в поселке Новые Санжары местные жители 19-20 февраля устроили массовые протесты и столкновения с полицией. Во время них пострадали 9 правоохранителей и 1 гражданский.
      • Сейчас полиция объявила 10 лицам о подозрении в совершении преступлений. Половина подозреваемых находится под домашним арестом.

      Коронавірус, головне про коронавірус
      Коронавирус в цифрах / Инфографика 24 канала

      В Украине зафиксировали первый случай заболевания коронавирусом
      сегодня
      Автор: Наталья Боднар
      Теги: Новости Здоровье Новости Украины столкновения Полиция Коронавирус Covid-19 Здоровье Криминальные новости Протесты Новые Санжары
      Комментарии
      powered by lun.ua
      Новости за сегодня
      Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
      Комментарии
      Публикации
      сегодня , 12:15 Рекомендации по реагированию на коронавирус от CDC Global
      Центр громадського здоров'я України
      сегодня , 12:09 Что такое квартира-чешка: плюсы, минусы и идеи планировки – фото
      Катерина Козачинська
      28 февраля , 14:30 Современные методы лечения геморроя: почему важно при первых симптомах обратиться к врачу
      сегодня , 12:00 Получите и распишитесь: когда в Украине запустят электронные больничные
      Дмитро Дубілет
      26 февраля , 14:46 5 самых частых ошибок при ремонте кухни – фото
      Ростислав Струтинський
      Новости
      Больше новостей

      Читай новости даже без интернета

      Скачать
      • 1 Нажміть на у своєму браузері
      • 2 Після цього

        “На Початковий екран

      Читай новини на 24 навіть без інтернету!

      Залиште відгук