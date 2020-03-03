Мне не стыдно, – жительница Новых Санжар о метании камней в автобусы с людьми
Жительница Новых Санжар, которая бросала камни в автобусы с эвакуированными из Уханя людьми, рассказала, что ей не стыдно за свой поступок. Женщина убеждает: если бы ситуация повторилась – она бы снова вышла протестовать.
Жительница Новых Санжар Полтавской области рассказала в интервью Pavlovsky News, что ей стыдно только за маты на протестах.
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Я честно вам скажу, мне стыдно за одно – за маты. Что учителя видели. Это я своих детей опозорила. За то, что я швыряла камни мне не стыдно. Было бы еще такое – все равно бы выходила и протестовала,
– заявила она.
Женщина добавила, что на протестах якобы оказалась случайно, потому что искала там своего сына. Но когда увидела автобусы с эвакуированными людьми в спецодежде, то стала перед транспортом. В это время митингующим противостояла полиция.
"Нас начали толкать, брызгать газом. Мы женщины, мы не можем одолеть полицию, поэтому взяли камни и бросали в них. Мы в автобусы не бросали. Это так сделалано может, словно в автобусы. Но в автобусы я не бросала", – отметила местная жительница.
Несмотря на то, женщина не отрицает, что могла случайно попасть камнем в автобус с людьми. Из-за суеты она могла не обратить внимание куда именно швыряет камни.
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Также женщина прокомментировала вопрос журналиста о причине паники. По ее словам, она просто боится за своих детей и не хочет, чтобы они заразились вирусом. Поэтому и была против, чтобы эвакуированных из Уханя людей поселили на территории местного санатория.
Она до сих пор убеждена, что люди, которые находятся в обсервации, на самом деле больны. Свои мысли женщина аргументирует тем, что эвакуированные были одеты в спецодежду.
"Если здоровые люди, то водителей так не упаковывали бы. Почему в Киев не привезти? Там есть специальные блоки. Здесь ничего не приспособлено для этого", – пожаловалась женщина.
Жительница Новых Санжар добавила, что ей вручили подозрение за хулиганство. Теперь нарушительнице грозит от 700 до 4 тысяч гривен штрафа.
Протесты в Новых Санжарах: видео, как люди бросали камни в автобусы с эвакуированными (Нецензурная лексика! 18+)
Протесты и столкновения в Новых Санжарах: коротко
- Протесты и столкновения в Новых Санжарах вспыхнули вечером 20 февраля, когда стало известно, что именно туда привезут эвакуированных из Китая украинцев и иностранцев.
- В тот же день самолет со здоровыми людьми из Уханя приземлился в Харькове. Оттуда эвакуированных автобусами повезли в медцентр Нацгвардии "Новые Санжары" на Полтавщину.
- В медцентре все эвакуированные проведут 14 дней на обсервации – полном обследовании, чтобы убедиться, что ни у кого из них нет вируса. Вместе с ними на обсервации находится персонал, который обслуживал их на самолете, и медики, за ними ухаживают, и министр здравоохранения Зоряна Скалецкая.
- Из-за расположения эвакуированных из Китая людей в поселке Новые Санжары местные жители 19-20 февраля устроили массовые протесты и столкновения с полицией. Во время них пострадали 9 правоохранителей и 1 гражданский.
- Сейчас полиция объявила 10 лицам о подозрении в совершении преступлений. Половина подозреваемых находится под домашним арестом.