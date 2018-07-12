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Мне не стыдно показать свое тело: модель Кэндис Свейнпол осудила бодишейминг

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Кэндис Свейнпол
Кэндис Свейнпол / Instagram / @angelcandices

Знаменитый "ангел" Victoria's Secret Кэндис Свейнпол сейчас отдыхает с семьей в Бразилии. Меньше двух недель звезда родила второго ребенка, однако "хейтэры" в соцсетях уже успели раскритиковать ее за неидеальные формы тела.

Кэндис отметила, что мир сегодня слишком требователен к женщинам. По ее словам, почти через две недели после рождения мальчика Ариэля она имеет право позволить себе не бежать сразу в спортзал, а наслаждаться материнством.

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"Это я через 12 дней после рождения моего сына. Если вы хотите сказать что-то плохое, подумайте еще раз. Мне не стыдно показать свое тело, я горжусь им. Я вынашивала сына 9 месяцев и думаю, что заслужила иметь небольшой животик. Или это все потому, что я модель? Поймите, мы такие же люди и тоже хотим наслаждаться пляжным отдыхом.

Я не буду прятать живот только потому, что у некоторых людей нереалистичные представления о стандартах красоты. Общество порой бывает таким жестоким... Люди, давайте будем добрее друг к другу!", – прокомментировала свои распространенные в сети снимки Кэндис Свейнпол.


Кэндис Свейнпол обратилась к подписчикам в Instagram-Stories

В своих Instagram-Stories модель Эльза Госк также поддержала свою коллегу Кэндис, тем самым тоже осудив бодишейминг.


"Ангел" Victoria's Secret Эльза Госк поддержала свою коллегу

Напомним, что 29-летняя модель во второй раз стала мамой 19 июня. Модель и ее партнер Херманн Николи воспитывают старшего сына Анака, который появился на свет в октябре 2016 года.

Что такое бодишейминг? Явление бодишейминга возникло несколько лет назад с быстрым развитием индустрии красоты и с развитием социальных сетей. Оно означает критику других людей за особенности внешности, которые выходят за пределы общепринятых стандартов красоты.

Теги: LifeStyle Victoria's Secret Мода
Источник: 24 Канал
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