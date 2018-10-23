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      Мне нужно две операции, пошло воспаление, – Савченко о своем состоянии здоровья

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      Надежда Савченко заявила, что имеет серьезные проблемы со здоровьем
      Надежда Савченко заявила, что имеет серьезные проблемы со здоровьем / 24 канал

      Внефракционный народный депутат без мандата Надежда Савченко пожаловалась на проблемы со здоровьем. Как подчеркнула она, ей нужно сделать две операции и пройти период реабилитации.

      Об этом политик заявила в Шевченковском районном суде Киева, где должны были рассмотреть продление для нее меры пресечения, передает "Гордон".

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      "Мне действительно нужно сделать две операции. Это старая травма, еще из армии, в колене. Но поскольку у меня сейчас мало движений в тюрьме, у меня пошло воспаление", – подчеркнула Савченко.

      По ее словам, она не может ни лечиться в тюрьме, ни "восстановить мышечную систему".

      Мне нужно две операции. Одна – на мениску... Но никто из врачей не советует делать это в тюрьме, поскольку реабилитационный период у меня будет от шести до девяти месяцев, и это является проблемой. Сейчас мне врачи посоветовали заниматься в реабилитационном кабинете на тренажерах... У меня нет возможности поставить тренажеры. Мне нужно три тренажера – беговая дорожка, велосипед и гребля, которые даже в мою камеру не влезут,
      – отметила парламентарь.

      Вместе с тем Савченко отметила, что в связи с вышеизложенным пока будет терпеть боль.

      Напомним, в середине июля Надежда Савченко снова объявила бессрочную голодовку. Такой шаг она объяснила несправедливым решением суда в отношении нее, который продлил ей арест. К слову, в начале сентября Шевченковский райсуд Киева продлил ей срок содержания под стражей до 30 октября.

      В чем подозревают Надежду Савченко?В сговоре с пророссийскими боевиками Донбасса и подготовке масштабного теракта в центре Киева, а также в попытке свержения конституционного строя и захвата государственной власти.

      Согласно информации ГПУ, с помощью арсенала оружия, привезенного из оккупированных территорий, Савченко с экс-переговорщиком по обмену пленными Владимиром Рубаном планировали убийства первых лиц государства, в частности, Порошенко, Турчинова и Авакова, а также подрыв здания Верховной Рады и обстрел прилегающих зданий в центре Киева.

      как чувствует себя савченко в сизо: хроиіка событий 
      Теги: Новости Украины Новости политики Судьи СІЗО Надежда Савченко
      Источник: 24 Канал
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