"Мне нужно время, частично потеряла зрение и слух": Савченко написала письмо в суд

Нардеп Надежда Савченко, обвиняемая в государственной измене, заявила, что после недели сухого голодания у нее начались проблемы со здоровьем, в частности, она частично лишилась зрения и слуха.

Об этом Савченко написала в письме, которое зачитал председательствующий судья на заседании Шевченковского суда 13 декабря, сообщает "Украинская правда".

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Кроме того, она написала письмо в учреждение, отметив, что из-за выхода из голодания физически не сможет присутствовать на заседании.

Физически я не в состоянии участвовать в судебном заседании из-за головокружения и частичной потери зрения и слуха и сильной отдышки, при которой больно ходить

– заявила Савченко в письме в суд.

По ее словам, для выхода из голодовки ей нужно время. "Сегодня я не в состоянии выехать в суд по состоянию здоровья, поэтому прошу перенести судебное заседание на следующую неделю, чтобы дать мне время на реабилитацию", – добавила Савченко в письме.

Удовлетворив ходатайство нардепа, судья перенес заседание на 17 декабря, на 14:00.

Напомним, что арестованная нардеп Надежда Савченко объявила сухую голодовку.