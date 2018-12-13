"Мне нужно время, частично потеряла зрение и слух": Савченко написала письмо в суд
Нардеп Надежда Савченко, обвиняемая в государственной измене, заявила, что после недели сухого голодания у нее начались проблемы со здоровьем, в частности, она частично лишилась зрения и слуха.
Об этом Савченко написала в письме, которое зачитал председательствующий судья на заседании Шевченковского суда 13 декабря, сообщает "Украинская правда".
Читайте также: Савченко завершает сухую голодовку
Кроме того, она написала письмо в учреждение, отметив, что из-за выхода из голодания физически не сможет присутствовать на заседании.
Физически я не в состоянии участвовать в судебном заседании из-за головокружения и частичной потери зрения и слуха и сильной отдышки, при которой больно ходить
– заявила Савченко в письме в суд.
По ее словам, для выхода из голодовки ей нужно время. "Сегодня я не в состоянии выехать в суд по состоянию здоровья, поэтому прошу перенести судебное заседание на следующую неделю, чтобы дать мне время на реабилитацию", – добавила Савченко в письме.
Удовлетворив ходатайство нардепа, судья перенес заседание на 17 декабря, на 14:00.
Напомним, что арестованная нардеп Надежда Савченко объявила сухую голодовку.
В чем подозревают Надежду Савченко?В сговоре с пророссийскими боевиками Донбасса и подготовке масштабного теракта в центре Киева, а также в попытке свержения конституционного строя и захвата государственной власти.
Согласно информации ГПУ, с помощью арсенала оружия, привезенного из оккупированных территорий, Савченко с экс-переговорщиком по обмену пленными Владимиром Рубаном планировали убийства первых лиц государства, в частности, Порошенко, Турчинова и Авакова, а также подрыв здания Верховной Рады и обстрел прилегающих зданий в центре Киева.
25 октября Шевченковский райсуд Киева продлил до 23 декабря срок ареста народного депутата Надежды Савченко. А 20 ноября Киевский апелляционный суд отклонил ходатайство адвокатов народного депутата Надежды Савченко об освобождении ее из-под стражи.
Видео: что надо знать о Надежде Савченко