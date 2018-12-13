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      "Мне нужно время, частично потеряла зрение и слух": Савченко написала письмо в суд

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      Надежда Савченко
      Надежда Савченко / Фото из открытых источников

      Нардеп Надежда Савченко, обвиняемая в государственной измене, заявила, что после недели сухого голодания у нее начались проблемы со здоровьем, в частности, она частично лишилась зрения и слуха.

      Об этом Савченко написала в письме, которое зачитал председательствующий судья на заседании Шевченковского суда 13 декабря, сообщает "Украинская правда".

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      Кроме того, она написала письмо в учреждение, отметив, что из-за выхода из голодания физически не сможет присутствовать на заседании.

      Физически я не в состоянии участвовать в судебном заседании из-за головокружения и частичной потери зрения и слуха и сильной отдышки, при которой больно ходить
      – заявила Савченко в письме в суд.

      По ее словам, для выхода из голодовки ей нужно время. "Сегодня я не в состоянии выехать в суд по состоянию здоровья, поэтому прошу перенести судебное заседание на следующую неделю, чтобы дать мне время на реабилитацию", – добавила Савченко в письме.

      Удовлетворив ходатайство нардепа, судья перенес заседание на 17 декабря, на 14:00.

      Напомним, что арестованная нардеп Надежда Савченко объявила сухую голодовку.

      В чем подозревают Надежду Савченко?В сговоре с пророссийскими боевиками Донбасса и подготовке масштабного теракта в центре Киева, а также в попытке свержения конституционного строя и захвата государственной власти.

      Согласно информации ГПУ, с помощью арсенала оружия, привезенного из оккупированных территорий, Савченко с экс-переговорщиком по обмену пленными Владимиром Рубаном планировали убийства первых лиц государства, в частности, Порошенко, Турчинова и Авакова, а также подрыв здания Верховной Рады и обстрел прилегающих зданий в центре Киева.

      25 октября Шевченковский райсуд Киева продлил до 23 декабря срок ареста народного депутата Надежды Савченко. А 20 ноября Киевский апелляционный суд отклонил ходатайство адвокатов народного депутата Надежды Савченко об освобождении ее из-под стражи.

      Видео: что надо знать о Надежде Савченко

       

      Теги: Новости Украины Судьи Задержание Савченко Надежда Савченко
      Источник: 24 Канал
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