"Мне нужны силы, и немалые": секс-переписка еще одной "слуги народа" попала на камеру

Опять переписка о сексе во время рабочего дня в Раде попало в объектив журналистов. На этот раз говорится о председателе Комитета по вопросам социальной политики и защиты прав ветеранов – депутате от "Слуги народа" Галине Третьяковой.

Фото интимной переписки нардепа Галины Третьяковой опубликовал " Информатор ".

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Депутат во время утренней сессии Верховной Рады и обсуждение закона об особом статусе оккупированных районов Донбасса решила также обсудить секс на новом матрасе со своим мужем.



Фото интимной переписки депутата Третьяковой / Источник: "Информатор"

Галина Третьякова переписывалась, к счастью, не с кем нибудь, а со своим мужем Сергеем Поповым. Тот сообщил, что заказал новый матрас, который вот-вот привезут.

Депутат крайне эмоционально отреагировала на такую новость: "Урааааааааа. Люблю тебя еще сильнее, чем матрас. Секс на новом матрасе. Урааааа".

Заметим, что в фейсбуке Третьяковой указано, что с Поповым они поженились 21 сентября 2019 года.

Напомним, ранее Богдан Яременко, украинский депутат Верховной Рады по президентской фракции "Слуга народа", переписывался в парламенте с проститутками.

Ситуацию не мог пропустить мимо внимания известный публикациями скандальных переписок в своем телеграмм-канале пранкер Джокер.

Он написал Третьяковой, однако та быстро "раскусила", с кем общается (смотрите фото с канала Джокера):

Джокеру Третьякова заявила, что "обсуждать (эту переписка – 24 канал) не будет, а вот сексом со своим мужем заниматься – будет".

"Потому что тогда производительность и его, и моего труда выше. Мне нужны силы, и немалые, чтобы не уставать. И мы поддержка друг другу", – подытожила Третьякова.