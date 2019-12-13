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      "Мне нужны силы, и немалые": секс-переписка еще одной "слуги народа" попала на камеру

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      Галина Третьякова – депутат от СН / ukranews.com

      Опять переписка о сексе во время рабочего дня в Раде попало в объектив журналистов. На этот раз говорится о председателе Комитета по вопросам социальной политики и защиты прав ветеранов – депутате от "Слуги народа" Галине Третьяковой.

      Фото интимной переписки нардепа Галины Третьяковой опубликовал "Информатор". 

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      Депутат во время утренней сессии Верховной Рады и обсуждение закона об особом статусе оккупированных районов Донбасса решила также обсудить секс на новом матрасе со своим мужем.

      Третьякова
      Фото интимной переписки депутата Третьяковой / Источник: "Информатор"

      Галина Третьякова переписывалась, к счастью, не с кем нибудь, а со своим мужем Сергеем Поповым. Тот сообщил, что заказал новый матрас, который вот-вот привезут.

      Депутат крайне эмоционально отреагировала на такую новость: "Урааааааааа. Люблю тебя еще сильнее, чем матрас. Секс на новом матрасе. Урааааа".

      Заметим, что в фейсбуке Третьяковой указано, что с Поповым они поженились 21 сентября 2019 года.

      Напомним, ранее Богдан Яременко, украинский депутат Верховной Рады по президентской фракции "Слуга народа", переписывался в парламенте с проститутками. 

      Ситуацию не мог пропустить мимо внимания известный публикациями скандальных переписок в своем телеграмм-канале пранкер Джокер.

      Он написал Третьяковой, однако та быстро "раскусила", с кем общается (смотрите фото с канала Джокера):

       

       

      Джокеру Третьякова заявила, что "обсуждать (эту переписка – 24 канал) не будет, а вот сексом со своим мужем заниматься – будет".

      "Потому что тогда производительность и его, и моего труда выше. Мне нужны силы, и немалые, чтобы не уставать. И мы поддержка друг другу", – подытожила Третьякова.

      Обо всех переписках Джокера – читайте в материалах 24 канала.

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      12 декабря
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      Автор: Северин Трач
      Теги: Пранкер Джокер Секс-скандал Верховная Рада Слуга народа Курьезные новости
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