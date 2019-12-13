"Мне нужны силы, и немалые": секс-переписка еще одной "слуги народа" попала на камеру
Опять переписка о сексе во время рабочего дня в Раде попало в объектив журналистов. На этот раз говорится о председателе Комитета по вопросам социальной политики и защиты прав ветеранов – депутате от "Слуги народа" Галине Третьяковой.
Фото интимной переписки нардепа Галины Третьяковой опубликовал "Информатор".
Смотрите также: Законопроекты, скандалы, группы влияния и пикантные истории: как прошли 100 дней Верховного Совета
Депутат во время утренней сессии Верховной Рады и обсуждение закона об особом статусе оккупированных районов Донбасса решила также обсудить секс на новом матрасе со своим мужем.
Фото интимной переписки депутата Третьяковой / Источник: "Информатор"
Галина Третьякова переписывалась, к счастью, не с кем нибудь, а со своим мужем Сергеем Поповым. Тот сообщил, что заказал новый матрас, который вот-вот привезут.
Депутат крайне эмоционально отреагировала на такую новость: "Урааааааааа. Люблю тебя еще сильнее, чем матрас. Секс на новом матрасе. Урааааа".
Заметим, что в фейсбуке Третьяковой указано, что с Поповым они поженились 21 сентября 2019 года.
Напомним, ранее Богдан Яременко, украинский депутат Верховной Рады по президентской фракции "Слуга народа", переписывался в парламенте с проститутками.
Ситуацию не мог пропустить мимо внимания известный публикациями скандальных переписок в своем телеграмм-канале пранкер Джокер.
Он написал Третьяковой, однако та быстро "раскусила", с кем общается (смотрите фото с канала Джокера):
Джокеру Третьякова заявила, что "обсуждать (эту переписка – 24 канал) не будет, а вот сексом со своим мужем заниматься – будет".
"Потому что тогда производительность и его, и моего труда выше. Мне нужны силы, и немалые, чтобы не уставать. И мы поддержка друг другу", – подытожила Третьякова.
Обо всех переписках Джокера – читайте в материалах 24 канала.
Выбор редакции
-
Зеленский о Пушилине: с таким "руководством" оккупированных территорий говорить никогда не буду12 декабря , 23:19
-
Зеленский: Если нам вернут Донбасс и Крым, я готов хоть 100 раз пожать руку Путину12 декабря , 22:56
-
Главные новости 12 декабря: кто и как мог убить Шеремета, особый статус Донбасса продлен12 декабря , 22:50