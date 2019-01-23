Мне очень страшно: Эмилиано Сала успел отправить аудиосообщение перед исчезновением

Нападающий "Кардиффа" Эмилиано Сала отправил голосовое сообщение в групповой чат WhatsApp перед тем, как самолет, на котором он летел в Уэльс, пропал с радаров над Ла-Маншем.

Портал Ole опубликовал последние аудиосообщения Салы в WhatsApp перед тем, как самолет исчез с радаров. Аргентинец был очень взволнован техническим состоянием самолета перед вылетом в Уэльс.

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Привет парни. Как вы там? Я совершенно обессилен. В Нанте занимался вещами, вещами, вещами и вещами. Сейчас я в самолете, который, похоже, вот-вот развалится. Я лечу в Кардифф. Завтра уже буду тренироваться с новой командой,

– сказал Сала.

Чуть позже форвард отправил еще одно сообщение: "Как вы, братья и сестры, все хорошо? Если через полтора часа у вас не будет новостей от меня, то я не знаю, нужно будет отправлять кого-то, чтобы найти меня. Папа, мне очень страшно ...".

Напомним, вечером 21 января над Ла-Маншем пропал без вести самолет с футболистом Эмилиано Сала. Игрок подписал контракт с "Кардифф Сити" и летел из французского Нанта к своей новой команде. Над Ла-Маншем пилот самолета запросил экстренную посадку. После этого на высоте 700 метров над уровнем моря связь с самолетом пропала. На данный момент продолжается поисково-спасательная операция.

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