"Мне одному мерещатся флаги Украины?": Мяч Лиги Наций вызвал в сети большое возмущение

В сети появились фотографии официального мяча для нового турнира УЕФА – Лиги Наций. Мяч выполнен в белом и серебристом цветах с использованием разноцветных орнаментов.

Производством новых мячей занимается компания Adidas. За основу нового продукта был взят Adidas Telstar 18, которым играли на ЧМ-2018.

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Интересно, что внимательны пользователи заметили, что на мяче больше сине-желтых красок. Это уже вызвало интересную реакцию российских болельщиков: "Мне одному мерещатся флаги Украины?", "Судя по количеству флагов, в Лиге Наций играет сборная от каждой области Украины", "Казалось бы, при чем здесь Украина" и многие другие подобные комментариев можно найти на популярных спортивных ресурсах РФ.



Официальный мяч Лиги Наций, который выполнен в белом и серебристом цветах

Напомним, что главный тренер сборной Украины Андрей Шевченко уже назвал список футболистов, которые будут готовиться к матчам Лиги Наций. Сборная Украины стартует в турнире 6 сентября выездным матчем против Чехии, а 9 сентября во Львове украинцы встретятся со словаками.

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