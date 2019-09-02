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      "Мне по**й твое заявление, тварь": во Львове владелица избила студенток-квартиранток – видео

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      Во Львове разъяренная хозяйка квартиры избила девушек-студенток
      Во Львове разъяренная хозяйка квартиры избила девушек-студенток / Коллаж 24 канала

      Во Львове владелица квартиры на улице Богдана Хмельницкого жестоко избила девушек-студенток, угрожала и выбрасывала их личные вещи через окно. Вся ссора сопровождалась грубой нецензурной бранью и криками.

      Видео опубликовала София Химчак в фейсбуке и оно уже приобрело широкую огласку среди пользователей.

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      На записи видно разъяренную хозяйку, которая приехала на квартиру и устроила громкий скандал студенткам. Сначала она ссорилась с другом девушек на улице, а потом зашла в помещение и начала кричать на девушек. Женщина постоянно обзывала их грубыми словами, перекидывала их вещи, а затем ударила и пнула в живот одну из девушек.


      Мама владелицы квартиры сдерживает ее перед девушкой-квартиранткой

      Женщина обвиняла квартиранток в том, что они якобы "превратили жилье в бордель" и испортили ей мебель. Она угрожала убить девушек, выгоняла из дома. Когда студентки заявили, что напишут на нее заявление в полицию, владелица сказала: "Мне по**й твое заявление, тварь поганая".

      Во Львове владелица избила студенток-квартиранток: видео 18+

      Мама пострадавшего парня Людмила, который является другом девушек и с которым женщина ругалась во дворе, рассказала в комментарии журналистам 24 канала как все произошло. По словам женщины, ее сын приехал помочь девушкам перевезти вещи на другую квартиру.

      Так, 16-летняя и 17-летняя подружки нашли это жилье по улице Хмельницкого еще 3 июля, когда приехали поступать во Львов в училище. Сначала они договорились арендовать его в течение 2 лет обучения. Однако, впоследствии студентки нашли квартиру на Сыхове, которая были ближе к учебному заведению.

      Они предупредили хозяйку, что будут съезжать. Тогда к ним без предупреждения пришла ее мама, и требовала, чтобы девушки немедленно покинули квартиру, хотя она была оплачена до 3 сентября.

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      Впоследствии на помощь приехала сама владелица. Сначала она нахамила парню на улице и даже поцарапала ему руку. Затем пришла к девушкам и сразу спросила "кто из вас сирота?". По словам Людмилы, девочка, которую владелица била действительно сирота – у нее умер отец и она живет с бабушкой. Поэтому, вероятно, владелица и решила "издеваться именно над ней"

      К тому же, вчера, 1 сентября, женщина написала в полицию заявление на девушек. Она обвиняет их в порче мебели и вещей в квартире. Мать молодого человека отметила, что на самом деле студентки там ничего не уничтожили и не поломали.

      В то же время, родители и родные девушек также написали заявление на хозяйку квартиры за избиение.


      Во Львове владелица избила студентку-квартирантку

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      Теги: Криминальные новости Новости Украины Полиция Скандал Дети и несовершеннолетние Новости Львова Студенты
      Источник: 24 канал
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