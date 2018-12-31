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      Мне трудно это принять, - президент Польши о поддержке "Северного потока-2" странами ЕС

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      Президент Польши не понимает поддержку "Северного потока-2" странами ЕС
      Президент Польши не понимает поддержку "Северного потока-2" странами ЕС / radiosvoboda.org

      Президент Польши Анджей Дуда заявил, что ему трудно понять поддержку некоторыми европейскими странами строительство газопровода "Северный поток-2".

      Об этом он заявил он в эфире TVP Info.

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      Дуда отметил, что санкционную политику ЕС следует пересмотреть для увеличения давления на Российскую Федерацию.

      Есть санкции, и они должны быть сохранены. Их также надо проанализировать, так как их можно подготовить еще лучше, чтобы поступало еще большее давление, и чтобы России было еще сложнее,
      – отметил Дуда.

      Он добавил, что ему трудно понять поддержку европейцами газопровода "Северный поток-2", что приведет к доминированию российского "Газпрома" на европейском рынке.

      Тот факт, что в Европейском Союзе не сказали решительного "стоп" "Газпрому", что "Газпром" продвигается в Европейском Союзе, и многие страны Европейского Союза, их лидеры, спокойно с этим согласны это то, что мне трудно принять. Мы постоянно обсуждаем эту проблему,
      подчеркнул он.

      Кроме того, Дуда добавил, что в противостоянии "Газпрома" США "будут нашим наибольшим союзником".

      Напомним, строительство газопровода осуждают в США. Так, посол США в Германии Ричард Гренелл призвал правительство ФРГ прекратить поддержку "Северного потока-2". Газопровод позволит Кремлю получить огромные суммы, которые там потом пойдут на агрессию и дестабилизацию ситуации. Кроме того, 19 декабря в Сенате США представили проект резолюции с требованием к президенту Дональду Трампу противодействовать агрессии Российской Федерации на море и противостоять построению газопровода "Северный поток-2".

      Что такое "Северный поток-2"?Это проект магистрального газопровода из России в Германию, который хотят проложить через Балтийское море в обход Украины. Однако Германия, Финляндия и Швеция выдали все разрешения на строительство и эксплуатацию газопровода "Северный поток-2". Против строительства газопровода выступили Польша, страны Балтии, Украина, Молдова, США и Дания. Появление этого газопровода увеличит зависимость ЕС от российского "Газпрома", который уже поставляет около трети объемов газа в ЕС. Украина после запуска "Северного потока-2" потеряет не только доход от транзита голубого топлива, но и геополитический рычаг воздействия. 

      Теги: Новости Украины Новости России Новости политики Новости Польши Анджей Дуда Северный поток-2 Евросоюз Украина – Россия
      Источник: 24 Канал
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