Мне трудно это принять, - президент Польши о поддержке "Северного потока-2" странами ЕС

Президент Польши Анджей Дуда заявил, что ему трудно понять поддержку некоторыми европейскими странами строительство газопровода "Северный поток-2".

Об этом он заявил он в эфире TVP Info.

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Дуда отметил, что санкционную политику ЕС следует пересмотреть для увеличения давления на Российскую Федерацию.

Есть санкции, и они должны быть сохранены. Их также надо проанализировать, так как их можно подготовить еще лучше, чтобы поступало еще большее давление, и чтобы России было еще сложнее,

– отметил Дуда.

Он добавил, что ему трудно понять поддержку европейцами газопровода "Северный поток-2", что приведет к доминированию российского "Газпрома" на европейском рынке.

Тот факт, что в Европейском Союзе не сказали решительного "стоп" "Газпрому", что "Газпром" продвигается в Европейском Союзе, и многие страны Европейского Союза, их лидеры, спокойно с этим согласны – это то, что мне трудно принять. Мы постоянно обсуждаем эту проблему,

– подчеркнул он.

Кроме того, Дуда добавил, что в противостоянии "Газпрома" США "будут нашим наибольшим союзником".

Напомним, строительство газопровода осуждают в США. Так, посол США в Германии Ричард Гренелл призвал правительство ФРГ прекратить поддержку "Северного потока-2". Газопровод позволит Кремлю получить огромные суммы, которые там потом пойдут на агрессию и дестабилизацию ситуации. Кроме того, 19 декабря в Сенате США представили проект резолюции с требованием к президенту Дональду Трампу противодействовать агрессии Российской Федерации на море и противостоять построению газопровода "Северный поток-2".