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      ПОДЖОГ ДОМА ГОНТАРЕВОЙ ШАХТАР – МАНЧЕСТЕР СИТИ ВЕРХОВНАЯ РАДА

      Мне угрожали последние пять лет, – Гонтарева о том, что предшествовало пожару в ее доме

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      Валерия Гонтарева
      Валерия Гонтарева / narodna-pravda.ua

      В ночь на 17 сентября под Киевом сгорел особняк экс-главы НБУ Валерии Гонтаревой. По ее словам, этот пожар – очередная попытка пригрозить ей и облить грязью.

      Более того, угрозы в свой адрес она неоднократно получала в течение последних пяти лет. Об этом Гонтарева рассказала в интервью изданию LB.ua.

      По теме: Почему Гонтаревой может быть выгодна порча собственного имущества

      В частности, Гонтарева вспомнила, как в 2017 году к центральному входу в НБУ принесли гроб с ее куклой внутри. По словам экс-главы НБУ, это было последней каплей перед ее увольнением с должности.


      Акция против деятельности российских банков в Украине, 2017 год

      "На следующий день весь мой дом расписали надписями. Тот, который сейчас сожгли. Семья тогда сказала: все, дальше оставаться невозможно, здесь уже угроза твоей жизни есть.

      И отметила, что 10 мая 2017 года она в последний раз появилась в Нацбанке, однако официально уволили ее только через 11 месяцев. После этого Гонтарева уехала на работу в Великобританию.

      Отметим, что в последнее время Валерию Гонтареву и ее семью постигла череда несчастий. Так, сначала бывшую главу Нацбанка в Лондоне на пешеходном переходе сбила машина. Потом женщина пожаловалась на то, что машину ее невестки и полной тезки сожгли. А накануне сгорел дом, зарегистрированный на ее мужа.

      Как выглядит дом Гонтаревой после пожара – смотрите здесь.

      Что еще говорит Гонтарева об угрозах

      В начале августа 2019 года ГПУ вызвала Гонтареву, которая живет в Лондоне, на допрос как подозреваемую по делу о легализации группировкой олигарха Сергея Курченко денег окружения президента-беглеца Виктора Януковича. Однако Гонтарева заявила, что не пойдет на допрос, зато ждет следователей в Лондоне.

      Перед этим экс-владелец Приватбанка Игорь Коломойский заявлял, что готов организовать прилет Гонтаревой в Украину в частном порядке. Гонтарева сказала, что считает заявление олигарха угрозой. Она даже заявила, что "если с ней что-то случится в Лондоне, то мы должны знать, кто за этим стоит". Гонтарева считает что является "врагом номер один" Игоря Коломойского. Все – из-за национализации Приватбанка.

      Валерія Гонтарева
      Нападения на Гонтареву и ее родных / Инфографика 24 канала

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      Теги: Новости Украины Новости политики НБУ Пожар Поджог дома Гонтаревой Валерия Гонтарева
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