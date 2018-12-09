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      Мнения местных жителей о выборах в Армении: победят ли сторонники России

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      Через несколько часов в Армении закроют избирательные участки. Там 9 декабря выбирают Национальное собрание. Поскольку Армения стала парламентской республикой, то победитель получит всю полноту власти.

      В бюллетене 11 партий. Все они так или иначе ориентированы на Россию.

      Читайте также: В Армении начались первые в истории досрочные выборы в парламент

      Однако эксперты прогнозируют, что большинство в парламенте получит "Наш шаг" – политический блок действующего премьера Никола Пашиняна. Как известно, он возглавил правительство после апрельских акций протеста против его предшественника Сержа Саргсяна. В должности Пашинян был с мая по октябрь 2018 года. А потом подал в отставку. Это был формальный шаг – ради роспуска национального собрания и объявления новых выборов, ведь другую кандидатуру на пост премьера так и не подали.

      Я ожидаю, что в новый парламент войдут люди-патриоты, которые любят Армению, армянский народ, придерживаются закона,
      – сказала жительница Еревана Елена Канинян.

      Житель Еревана Айк Канинян сказал, что ожидает движения к изменениям.

      Относительно отношения к России: есть те, которые придерживаются, например, как и мы, стратегического партнерства. Некоторые говорят, что нужно ориентироваться на Запад. В общем – весь спектр присутствует. Пашинян заявил, что он будет продолжать внешнюю политику прошлую, которая до сих пор была у армянских властей,
      – заявил лидер фракции "Армянская революционная федерация Дашнакцутюн" Армен Рустамян.

      Впервые в истории страны парламент выбирают вне очереди. Результаты должны объявить уже завтра, 10 декабря. А вот армяне, которые находятся за рубежом, в частности и в Украине, не смогут проголосовать.

      Видео комментариев о выборах в Армении

      Напомним, 13 апреля в Армении начались массовые акции протеста из-за назначения бывшего президента страны Сержа Саргсяна премьер-министром. 23 апреля Саргсян подал в отставку и президент Армении Армен Саркисян подписал указ об отставке всего правительства страны. 8 мая, после почти месяца акций протеста, лидера оппозиционного движения "Елк" Никола Пашиняна избрали премьер-министром Армении. Он стал главой правительства со второй попытки. Впервые его пытались избрать 1 мая, однако тогда в парламенте не набралось достаточного количества голосов.

      Теги: Новости политики Новости Армении
      Источник: 24 канал
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