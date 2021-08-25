О мошенничестве 24-летней одесситки сообщили 25 августа. В доме женщины уже провели обыски.
К теме Продавала воображаемую одежду в фейсбуке: полиция задержала 25-летнюю львовянку
Обманула по меньшей мере 10 человек
Девушка продавала воображаемые вещи в интернете. У нее была своя страница для мошенничества. Покупатели пересылали злоумышленнице средства банковской картой. Затем, несмотря на многочисленные вопросы клиентов, она больше не выходила на связь.
Правоохранители обыскали жилье одесситки и изъяли мобильные телефоны, банковские карты и другие устройства. Полицейские обнаружили, что молодая женщина обманула 10 человек. Других пострадавших еще разыскивают.
Что грозит злоумышленнице
- Одесситке объявили подозрение за мошенничество в сети.
- Если вину женщины докажут, то ей может грозить от 3 до 8 лет лишения свободы.
- Сейчас злоумышленница находится под домашним арестом.
- Следственные действия проводят с участием Нацполиции Одесской области, сотрудников киберполиции и приморской прокуратуры.
Актуально Что нужно знать о финансовой безопасности в интернете: советы эксперта