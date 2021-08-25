Мнимый интернет-магазин: в Одессе женщина продавала одежду, которой на самом деле не было

24-летняя молодая женщина создала ложный интернет-магазин с одеждой. Как оказалось позже, товара у нее не было. Злоумышленница предлагала одежду по полной предоплате. После того, как клиент переводил ей средства, девушка исчезала.

О мошенничестве 24-летней одесситки сообщили 25 августа. В доме женщины уже провели обыски.

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Обманула по меньшей мере 10 человек

Девушка продавала воображаемые вещи в интернете. У нее была своя страница для мошенничества. Покупатели пересылали злоумышленнице средства банковской картой. Затем, несмотря на многочисленные вопросы клиентов, она больше не выходила на связь.

Правоохранители обыскали жилье одесситки и изъяли мобильные телефоны, банковские карты и другие устройства. Полицейские обнаружили, что молодая женщина обманула 10 человек. Других пострадавших еще разыскивают.

Что грозит злоумышленнице

Одесситке объявили подозрение за мошенничество в сети.

Если вину женщины докажут, то ей может грозить от 3 до 8 лет лишения свободы.

Сейчас злоумышленница находится под домашним арестом.

Следственные действия проводят с участием Нацполиции Одесской области, сотрудников киберполиции и приморской прокуратуры.

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